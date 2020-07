Mercedes GLB : le SUV premium 4.0 débarque enfin

Et un SUV de plus dans la gamme Mercedes... Après les GLE et GLC (tous deux déclinés en version coupé), puis le GLA, sans parler du très électrique EQC, voilà que Mercedes lance le GLB. Une drôle d'idée puisqu'avec ses 4,63 mètres, ce gros bébé ne mesure que 3 cm de moins qu'un GLC. En réalité, le GLB a un rôle bien précis dans la stratégie de Mercedes... Et de ce point de vue là, il a probablement rempli sa mission au-delà des espérances.

Élégant mais encore un peu rectangulaire

Bien entendu, le GLB ne trahit rien de l'idée que Mercedes se fait d'un SUV. Sur le design, il reproduit avec élégance les codes du genre: calandre verticale et imposante, haut sur roue... La silhouette nous a néanmoins apparu un peu trop rectangulaire et peut-être trop peu nuancée par des lignes dynamisant le style, que ce soit sur le capot ou les flancs. Cette austérité s'arrête là, car à l'intérieur, le GLB est très bien fini....