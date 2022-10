Opel Astra : une compacte pas comme les autres

Il faut bien l'avouer... Nous l'avions jugé un peu vite. Lors de sa présentation en février 2022, l'Astra nous était apparue froide et sophistiquée. Elle manquait alors de personnalité et d'originalité. Il a fallu nous poser derrière son volant pour constater à quel point elle casse les codes du segment des compactes. Elle a beau avoir été conçue sur la base d'une Peugeot 308 et être équipée du même moteur, l'Astra s'inscrit directement dans la nouvelle identité de marque d'Opel, la marque allemande rachetée en 2017 par PSA (devenu Stellantis en 2020 après sa fusion avec Fiat Chrysler).

Résolument moderne et futuriste

Sur le style, on reconnait déjà la nouvelle calandre très épurée que doit désormais arborer les nouvelles Opel : effet laqué noir et filet lumineux aux extrémités grâce à un dispositif Led, pour souligner une élégance résolument moderne et futuriste. La carrosserie prolonge cette façade avec des effets déstructurés du toit fuyant à un hayon en relief. La nouvelle Astra rompt définitivement avec les générations précédentes.

A l'intérieur néanmoins, on retrouve l'ambiance austère d'une allemande : couleurs sombres, et un peu trop de plastiques à notre goût. On apprécie néanmoins l'écran tactile tourné vers le conducteur pour plus d'ergonomie et le tableau de bord digitalisé. L'habitacle répond aux standards du segment.

Du couple et du dynamisme

Mais l'Astra s'illustre véritablement sur son confort de conduite. Surprenante, d'ailleurs, elle affiche une dynamique sur route qu'on ne lui connaissait pas. Pire, l'Astra semble avoir chipé à sa cousine de chez Peugeot, ses principaux traits de caractères : toucher sur route, direction assistée, agilité... On passera sur les quelques creux à bas régime en raison d'un passage de rapport allongé, car l'Astra offre un vrai plaisir. Elle dispose d'un couple entre 205 et 230 Nm (300 sur la diesel 300 chevaux), une performance en ligne avec le segment. Mais avec un 0 à 100 km/h entre 9,6 et 10,7 secondes, l'Astra n'est pas très différent de ses rivales... Dommage, elle aurait gagné à être davantage sportive.

Alors qu'on pensait l'Astra plus bas dans l'échelle des prix qu'une 308 (dont l'ambition est d'être plus premium), elle s'affiche pourtant au même prix d'appel, c'est-à-dire à 25.000 euros. A peine plus cher qu'une Citroën C4...

Le temps de la sobriété

L'Opel Astra a rempli sa mission : repositionner la marque allemande sur le segment très disputé des compactes avec un produit convaincant, bien fini et différenciant. On peut simplement regretter un manque d'ambition dans sa dynamique de conduite. Dans un monde où la sobriété s'impose de plus en plus (réglementation, impératifs climatiques ou tout simplement prix du carburant), ce défaut pourrait s'avérer être une bénédiction...

