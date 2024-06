Charybde, Sylla et Mars : comment éviter la crise de régime

Les sondages disaient donc vrai ! Aux élections européennes du 9 juin dernier, près d'un électeur sur trois a choisi, parmi 38, la liste Bardella et 40% des électeurs ont voté pour une liste classée à l'extrême-droite. En cumulant l'ensemble des listes classées à l'extrême-gauche, le total des votes hostiles à la construction européenne actuelle est majoritaire en France. Le chef de l'État en a tiré une conclusion politique tout aussi radicale que ce vote annoncé : il a dissous l'Assemblée nationale et convoqué de nouvelles élections législatives dès que possible. La France aura donc un nouveau Premier ministre le 14 Juillet ...

Oradour-sur-Glane : 36% d'électeurs RN

A vrai dire, cet enchaînement institutionnel ne devrait pas constituer une surprise. La crise politique couvait depuis que les précédentes élections législatives il y a deux ans n'avaient pas permis de donner au président une majorité claire. La surprise est ailleurs : dans l'ampleur du soutien populaire dont jouit dorénavant le Rassemblement national (RN), tant géographiquement que sociologiquement. Un exemple suffit à illustrer l'ampleur du phénomène : à l'exception d'une poignée restée fidèles à la tradition de vote rouge, dans toutes les communes de Haute-Vienne le RN est arrivé en tête, et largement.

A Oradour-sur-Glane, où le chef de l'État se trouvait au lendemain de sa déroute électorale, le RN a séduit 36% des votants. Le résultat est similaire dans les communes environnantes et dans quasiment tout le département, y compris Limoges. Inimaginable encore en 2017, un tel résultat devrait provoquer une remise en cause radicale du discours et de la pensée politique. Il n'en est rien.

Erreur historique de la gauche

Plutôt que de reconnaître son erreur historique d'avoir abandonné l'électorat populaire à l'extrême-droite, la gauche se fait plaisir en annonçant un nouveau « Front populaire ». Sympathique, mais pitoyable. N'est-ce pas Karl Marx qui disait que lorsque l'histoire se répète, c'est la première fois comme une tragédie, et la seconde comme une farce. Il est malgré tout intéressant de tenter de comparer les deux époques. Quand, en 1934, la gauche marxiste française décide d'oublier pour un temps les haines recuites du congrès de Tours, rejointe par des radicaux en perte d'influence, la France, atteinte avec un temps de retard par la crise économique, est menacée par le révisionnisme des dictatures fascistes qui s'installe chez ses plus grands voisins : Italie, Allemagne et prochainement Espagne.

Sur le front intérieur, la menace fasciste semble également se concrétiser depuis les évènements du 6 février qui ont vu les Ligues d'extrême-droite s'en prendre au Parlement. Quant à la condition ouvrière, elle est encore très difficile : en-dehors du paternalisme du patronat chrétien, les avancées sociales sont maigres, tant en termes de conditions de travail, de loisirs, de logement et de protection sociale, et les travailleurs se voient comme « des esclaves en location ».

90 ans plus tard, la situation est tout de même fort différente. La condition ouvrière ne ressemble en rien à celle d'avant 1936, la France n'est pas menacée par ses voisins immédiats et s'il existe une violence politique depuis 50 ans, elle est essentiellement le fait de l'extrême-gauche, des terroristes rouges des « années de plomb » à l'activisme vert radical d'aujourd'hui. Quant à l'antisémitisme, c'est encore à l'extrême gauche qu'il s'exprime aujourd'hui sans retenue. S'il n'est pas de même nature que dans les années trente, la haine du Juif est la même.

Dans ces conditions, la résurgence officielle d'un soi-disant « Front populaire » est problématique pour la crédibilité-même de la gauche, et donc de son avenir politique au sein de la République. L'idéologie révolutionnaire partagée par toutes les chapelles du trotskisme a fait suffisamment de mal à la social-démocratie. Au contraire, c'est sur sa vocation originelle de protection des couches populaires que la gauche doit se reconstruire un avenir afin de récupérer son électorat naturel quand il aura été suffisamment déçu par un RN directement confronté à l'exercice du pouvoir.

Bloc libéralo-centriste : la société du QR code

En se déplaçant plus au centre de l'hémicycle, le bloc libéralo-centriste n'est pas non plus épargné par les contradictions. Son « progressisme » auto-proclamé est au progrès social ce que le nationalisme de l'extrême-droite est à l'idée de nation : une trahison. Le progrès social (cf. les réformes des retraites et de l'assurance chômage) et les libertés individuelles (cf. la société du QR code et de la reconnaissance faciale) n'ont jamais autant régressé depuis que le pouvoir se dit progressiste. Est-ce qu'un pouvoir qui se dit nationaliste portera autant atteinte aux intérêts de la nation ?

Or le progrès comme la nation sont des idées de gauche. Celle-ci ne peut se reconstruire politiquement sans les assumer à nouveau, non comme des slogans mais pour répondre aux vrais besoins des gens. Ces besoins sont bien connus, à commencer par le sentiment d'insécurité sous toutes ses formes. Mais on ne lutte pas contre l'insécurité, qu'elle soit physique, sociale, culturelle ou relative aux intérêts vitaux de la nation. L'insécurité en tant que telle n'existe pas, c'est juste un slogan, un mot destiné à surtout ne rien faire. Par contre, c'est une réponse pénale adaptée qu'il faut opposer au crime, organisé ou non. C'est un filet de protection sociale raisonnable et adapté qu'il faut entretenir face aux accidents de la vie. C'est une culture particulière qu'il faut préserver et enrichir face à l'appauvrissement des écrans. Et c'est un ennemi, étatique ou non, qu'il faut se préparer à combattre s'il nous agresse.

De la même façon, l'immigration en tant que telle n'est pas un problème, du moins pour une vision de gauche. Par contre, quand on accueille des immigrés, il faut les accueillir vraiment, en leur partageant ce que nous avons de meilleur : notre sécurité (physique et sociale), notre culture, nos valeurs. On ne les laisse pas croupir dans des ghettos où ils s'enferment entre eux dans leurs valeurs réactionnaires sans autre perspective qu'une instruction au rabais et une éducation défaillante pour leurs enfants.

Tous ces défis, la gauche aurait pu et aurait dû les assumer quand elle était au pouvoir. Le fait est qu'aujourd'hui, une majorité de Français, considérant qu'elle a échoué, s'apprête à donner sa chance à un parti aux origines pour le moins controversées. Nul n'ignore que le RN est l'héritier direct du FN qui était il y a 50 ans un groupuscule d'extrême-droite fondé par un ancien député poujadiste antigaulliste qui ne répugnait ni à la violence ni à la provocation. Transformé par la fille du fondateur, le groupuscule a acquis en quelques années une respectabilité nourrie par la somme des erreurs de ses adversaires politiques.

Et voilà aujourd'hui l'ancien groupuscule devenu premier parti de France et peut-être demain majoritaire dans une Assemblée toujours élue par un mode de scrutin qui lui était jusqu'à présent défavorable. Ironie de l'histoire et des institutions, c'est grâce au scrutin majoritaire à deux tours que le RN pourrait demain emporter la majorité absolue des sièges avec moins d'un tiers des voix.

Quitter l'OTAN, une catastrophe

La bonne nouvelle, c'est que son (éventuelle) accession au pouvoir sous le régime de la cohabitation lui évitera de commettre l'irréparable dans bien des domaines, à commencer par celui qui intéresse le groupe Mars au premier chef, à savoir la défense. Réputé hostile à la présence de la France dans l'OTAN, le RN ne parviendra pas à en sortir notre pays du fait de l'opposition du chef des armées (et de tous les chefs militaires) à cette perspective.

Quitter l'OTAN serait en effet une catastrophe pour notre pays, tant du point de vue diplomatique qu'économique, et finalement pour notre sécurité. Vis-à-vis de ses alliés, la France perdrait une crédibilité qu'elle peinerait à reconquérir sous la forme de traités bilatéraux. Quant à ses ennemis potentiels, ils se réjouiraient de l'affaiblissement de sa défense. Car remplacer les garanties de sécurité d'une alliance aussi puissante que l'OTAN aurait un coût que nos finances publiques délabrées ne pourraient pas se permettre. Il en résulterait un déclassement historique de la nation France. Trahison, vous dit-on !

100 milliards : une saignée irresponsable

A l'inverse, l'autre bonne nouvelle de ces élections européennes, c'est la déroute des listes dont le programme prévoyait de consacrer davantage de moyens à l'Union européenne de défense, comme disent les Allemands. Il faut dire que la ficelle était un peu grosse : annoncer comme priorité la création d'un fonds de cent milliards d'euros pour la défense, de la part de listes dont les matières régaliennes n'étaient pas le point fort, cela sonnait étrangement faux. Il faut en effet rappeler que l'argent magique n'existe pas et que, par conséquent, si l'UE dépense 100 en plus, la France sera ponctionnée au bas mot de 18, et plus probablement de 20, voire plus en fonction de la position des autres États membres.

En milliards d'euro, cela correspond exactement à une annuité d'investissements dans des équipements de défense, c'est-à-dire le minimum du minimum pour faire face aujourd'hui aux menaces et à nos engagements. Créer un « fonds de défense » à cent milliards reviendrait en réalité à priver notre pays d'une annuité d'achats d'armements et de munitions. Une saignée complètement irresponsable. Ces listes proposaient donc ni plus ni moins que d'affaiblir notre défense au profit d'une avancée de la construction européenne. Et l'on s'étonne ensuite du résultat...

Affrontement droite-gauche dans sa version monstrueuse

L'effondrement de l'axe central du paysage politique française au profit de ses franges extrémistes tient sans doute moins à l'adhésion spontanée de l'électorat aux discours radicaux qu'à la médiocrité du personnel politique incarnant cet axe central et son incapacité à affronter les vrais défis. La fuite en avant vers le fédéralisme européen (et un inepte discours guerrier tenant lieu de soutien à l'Ukraine agressée) n'est que la conséquence de la vacuité de ses convictions et de son inaptitude à penser la politique dans son cadre naturel qu'est la nation.

Nous voilà donc revenus à l'état naturel d'un affrontement droite-gauche, mais dans sa version monstrueuse. Soucieux avant tout de préserver quelques sièges et les financements qui vont avec, la gauche et la droite modérées s'estiment contraintes, sous la pression de leur électorat respectif, de se livrer aux radicaux de leur « camp ». Tel est l'héritage de l'ère Macron, qui restera sans doute dans l'histoire comme l'illustration d'une mauvaise réponse à une bonne question.

Car le « populisme » de droite ou de gauche ne prospérerait pas sans une réalité que les « modérés » n'ont pas voulu voir et encore moins affronter. La seule réponse raisonnable au défi posé par l'échec de l'axe central est la reconstruction d'une offre politique fondée sur le progrès social et la défense nationale dans toutes ses dimensions, sécuritaire bien-sûr, mais tout autant culturelle et économique. Il n'y aura sans doute pas d'autre solution face à la crise de régime qui s'annonce, quand les institutions resteront bloquées faute de majorité claire et que toute nouvelle dissolution sera suspendue à l'expiration des délais constitutionnels. Le problème est que, à ce jour, cette offre nouvelle n'est pas incarnée. Or la Ve République, au contraire de celles qui ont précédé, exige de mettre un visage et un nom sur un programme.

-----------------------------------------------------------------

* Le groupe Mars, constitué d'une trentaine de personnalités françaises issues d'horizons différents, des secteurs public et privé et du monde universitaire, se mobilise pour produire des analyses relatives aux enjeux concernant les intérêts stratégiques relatifs à l'industrie de défense et de sécurité et les choix technologiques et industriels qui sont à la base de la souveraineté de la France.