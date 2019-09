Citoyen Macron, où en est ton « Pacte girondin » ?

Le président de la République Emmanuel Macron. (Crédits : Reuters)

Synonyme de décentralisation du pouvoir, le «Pacte girondin» promis par Emmanuel Macron devant le Congrès réuni à Versailles, début juillet 2017, tarde à se matérialiser alors que dans le même temps, l’orientation de la politique gouvernementale hésite entre deux centres de gravité : une jambe droite incarnant l’ordre et incitant le pouvoir à accélérer le tempo des réformes (assurance-chômage, retraites) ; et une jambe gauche écolo-sociale, plus à l’écoute des corps intermédiaires et des attentes de la société civile. Au risque de susciter l'incompréhension. Par Philippe Mabille, directeur de la Rédaction.