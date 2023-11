La boussole de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher indique le sens de la marche

Le sursaut républicain est venu d'un couple inattendu. Qui aurait imaginé voir la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, prendre la tête d'une marche citoyenne ? C'est donc grâce à ce tandem d'élus des Yvelines que tout sépare (l'une est macroniste issue de la gauche, l'autre gaullo-chiraquien) que la classe politique semble avoir retrouvé sa boussole.

Lire aussiLe projet de loi sur l'immigration ? Un nouveau test pour le camp des modérés

Leur salutaire appel solennel à marcher « pour la République et contre l'antisémitisme » relève à la fois de l'évidence et de l'urgence. Depuis trois semaines, les Français voient exploser avec effroi les actes antijuifs. L'invitation à se rassembler à titre « individuel, civique et républicain » aurait dû déclencher un vaste élan national. Un peu comme en janvier 2015 lorsque le couple Hollande-Valls organisa le rassemblement en réaction aux tueries de l'Hyper Cacher et de Charlie. Au lieu de ça, la classe politique a sombré. Bien sûr, la présence du Rassemblement national, parti héritier du FN fondé par l'antisémite notoire Jean-Marie Le Pen, embarrasse tout le monde. Mais que de temps perdu à savoir s'il faut ou non marcher alors que la communauté juive a peur. L'absence du chef de l'État, même représenté par Élisabeth Borne et de la quasi-totalité du gouvernement, interroge aussi. Emmanuel Macron est devenu au fil des semaines illisible tant est discordante sa parole sur le conflit israélo-palestinien et ses conséquences dans le pays.

Il y a quelques jours, le comédien Philippe Torreton s'interrogeait sur l'absence de grandes voix depuis les massacres commis par le Hamas contre Israël et l'enlèvement de 239 personnes. « Je cherche, je cherche et je ne vois rien [...]. Je vois le cynisme et le clientélisme politique. » Dans La Tribune Dimanche, dix personnalités - écrivains, humoristes, sportif, médecin ou acteur - brisent le silence. Tous ne sont pas juifs mais comprennent que l'enjeu dépasse cette question. Leurs messages peuvent sembler une goutte d'eau dans l'océan de haine qui nous entoure. Ils ne gomment pas les étoiles pochées sur les murs de Paris. Ils ne font pas oublier les « Allah akbar » entendus dans les rassemblements pro-Hamas à Paris. Et n'effacent pas les horreurs proférées par les élus Insoumis Obono, Portes, Guiraud dans la foulée des intolérables tweets de Mélenchon. Mais ces messages indiquent le bon sens de la marche « pour la République et contre l'antisémitisme ».