Une sobriété bien bornée

Ce qui arrive au Royaume-Uni préfigure-t-il ce qui va advenir de l'Europe dans les mois qui viennent ? Depuis l'arrivée de Liz Truss au 10 Downing Street, l'économie britannique connaît une évolution inquiétante avec un effondrement de la livre sterling qui traduit un désaveu cinglant des investisseurs à l'égard du risque UK ? Les agences de notation financières S&P et Fitch ont revu en baisse la note de la dette du pays qui, quelques semaines après la disparition de sa Reine, regarde avec effroi 45 ans en arrière, lorsque le FMI avait pris le contrôle du pays. La Première ministre britannique tente de rassurer, recule face à la polémique sur les baisses d'impôts pour les plus aisés, mais l'impression générale reste celle d'un pays isolé par le Brexit et miné par la stagflation.

En Europe continentale, l'expérience britannique n'a pas empêché l'Allemagne de jeter à bas 40 ans d'ordo-libéralisme : le plan de 200 milliards d'euros d'Olaf Scholz a provoqué une tempête politique et même la France a protesté devant le revirement budgétaire de Berlin : presque le monde à l'envers ! Récession outre-Rhin, ralentissement en France : face à la dégradation générale, notre pays ne s'en sort pas si mal, souligne l'Insee, mais pour combien de temps. Dans l'industrie, on se demande combien de temps on va tenir avec un prix de l'énergie cinq fois plus élevé qu'aux Etats-Unis.

Le plan de sobriété annoncé cette semaine par Elisabeth Borne avec les ministres concernés vise à rassurer l'opinion sur le mode « on peut passer l'hiver » à condition de faire un effort collectif de chasse au gaspi. L'objectif est de réduire de 10% notre consommation d'énergie en deux ans, mais en réalité, c'est un effort bien plus important et durable qu'il va falloir consentir puisque ce sont 40% d'économies qui seront nécessaires pour respecter nos objectifs climatiques d'ici 2050.

Encore raisonnable, le plan de sobriété du gouvernement ne va pas changer fondamentalement nos vies : les plus frileux achètent déjà des combinaisons de nage pour supporter quelques degrés de moins dans les piscines municipales. Col roulés et doudounes seront les cadeaux tendances sous le sapin à Noël, pas de quoi crier avant d'avoir froid.

Dans ce monde qui ne veut pas changer trop vite, l'accélération peut venir de n'importe où : de Russie avec Poutine l'imprévisible, dont les déboires en Ukraine font craindre le pire. Ou bien de la finance mondiale, toujours aussi dangereuse que le risque nucléaire. 14 ans après la grande crise financière de 2008, les marchés s'inquiètent, à nouveau, d'un « moment Lehman », avec la crainte d'une faillite d'une banque systémique. Les autorités bancaires sont au chevet du Crédit Suisse, plombé par la remontée brutale des taux d'intérêt. Mais le pire n'est pas certain : dans un entretien avec La Tribune, la patronne de Pimco, l'un des plus grands gestionnaires obligataires du monde, le monde s'oriente vers une sorte de récession lente, combinée avec une inflation durable, malgré l'action des banques centrales. Un environnement de marché défavorable aux actions, mais favorable à l'achat d'obligations. D'ailleurs les émissions de dette se multiplient, preuve s'il en est besoin que l'avenir a encore un futur.

Finissons cette chronique en célébrant les héros des temps nouveaux. Souvenez-vous de Guillaume Rozier, le jeune ingénieur qui avait fait le buzz avec ses sites internet Covid Tracker et Vite Ma Dose : le spin-doctor français de la data fait à nouveau parler de lui avec Track My Watt, un nouveau site qui a pour mission d'aider les Français à s'informer sur la consommation d'énergie en temps réel. En complément d'Ecowatt, tous les outils qui pourront contribuer à la sobriété choisie plutôt que subie sont les bienvenus.