Nucléaire : des réacteurs promis à la fermeture... mais sans précipitation

C 'est une promesse de campagne de François Hollande qui se concrétise. Samedi 22 février, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Bas-Rhin, va être mis à l'arrêt. Le second réacteur cessera sa production le 30 juin. Critiquée par certains, applaudie par d'autres et maintes fois reportée, la fermeture de la plus vieille centrale en activité dans l'Hexagone, mise en service en 1977, marque le début d'une évolution du mix énergétique français vers moins de nucléaire. Et peut-être même vers l'abandon total de l'atome, comme en Allemagne, au profit des énergies renouvelables ?

Une hypothèse qui demeure très lointaine. Pour le moment, la France s'est en effet fixée pour objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 %, contre un peu plus de 70 % aujourd'hui, à horizon 2035 - dix ans plus tard qu'initialement prévu. Pour y parvenir, douze réacteurs supplémentaires doivent être stoppés. Soit six paires à choisir parmi une liste de sept sites déjà identifiés par EDF (Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricastin). Contrairement à Fessenheim, ces...