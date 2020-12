Le développement durable et le développement personnel sont étroitement liés

L'environnement est devenu le premier souci des Français, devant la santé, d'après une récente étude, et ce malgré la pandémie actuelle. Aurait-on déjà gagné une première bataille sur le climat, celle de la prise de conscience par le grand public ? Les institutions publiques comme les entreprises sont toutes à la recherche de solutions innovantes pour modifier durablement nos comportements, tant les progrès à accomplir pour réduire notre empreinte écologique restent immenses. « La pollution de la planète n'est qu'un reflet d'une pollution psychique intérieure », écrit l'auteur et coach spirituel Eckart Tolle. Le développement personnel porte en germe des solutions pertinentes pour nous aider à passer à l'action en faveur de l'environnement. Voici pourquoi.

Parce qu'il est question de changer nos comportements

Le développement durable, comme le définit le rapport Brundtland, est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Des états aux entreprises en passant par les individus, tous ces acteurs du changement doivent progresser dans leurs actions pour réduire notre empreinte collective.

Pourtant, le rôle des individus est plus important qu'il n'y paraît. Ce sont les individus qui gouvernent, avec leurs peurs, leurs egos, leur envie de se faire réélire. Ce sont des individus qui dirigent et font fonctionner les entreprises, avec leurs habitudes, leurs contraintes financières. Et ce sont les individus, encore, qui consomment, plébiscitent certains produits. Nous avons besoin...