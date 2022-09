Sylvie Pierre-Brossolette est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières – EP1 -Saison 2, le podcast Women For Future by La Tribune

Ce sont elles qui se lèvent contre les violences de guerre en Ukraine ou ailleurs, ce sont elles qui osent défiler dans les rues Afghanes à visage découvert et à la barbe des Talibans, ce sont elles, encore, qui manifestent leur désir de changement lors du printemps arabe, ce sont elles qui, comme Greta Thunberg, crient au monde entier que nous n'avons pas de plan B.

L'engagement des femmes c'est aussi celui des écrivaines, philosophes, peintres, musiciennes, sportives, journalistes, ce sont aussi ces femmes qui donnent leur vie à l'accompagnement des plus précaires et des plus fragilisés, elles sont les maillons indispensables de la cohésion sociale dans nos villes et nos campagnes.

Frappées de plein fouet pendant cette pandémie, les femmes sont de tous les combats contre les inégalités, elles s'engagent dans des associations, dans des syndicats, des partis politiques, elles créent des entreprises à mission, des fondations et investissent de plus en plus les instances de décision pour défendre leurs valeurs et une égalité avec les hommes pour la construction d'une société plus digne et plus juste pour tous.

Ces femmes engagées ce sont les héritières des Simone de Beauvoir, des Rosa Parks, des Marie Curie, des Simone Veil, des Gisèle Halimi, pour ne citer qu'elles. Ces femmes engagées, veulent le pouvoir mais à la seule condition qu'il soit le moyen d'agir, d'avoir de l'impact et de changer ce monde si menacé.

Écoutons les femmes.

Épisode 1- Saison 2 - Sylvie Pierre-Brossolette.

Pour démarrer la saison 2 des Héritières, nous recevons une pionnière, un exemple, une infatigable militante de la cause des femmes pour qui l'engagement se transmet de génération en génération. Reine de l'information politique à une période où les femmes étaient peu nombreuses, cette journaliste férue d'art et de littérature formée et propulsée par son modèle, Françoise GIROUD, ne lâche jamais rien.

Elle est aujourd'hui présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, femme discrète, mais tenace, curieuse et déterminée, mon invitée a le goût des idées et de l'action.

Sylvie Pierre-Brossolette est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières

Bonne écoute !