Sarah Ourahmoune est l’invitée de Sophie Iborra dans « Les Héritières » -EP 7, le podcast Women For Future by La Tribune.

Visibilité, salaires, gouvernance au sein des Fédérations, le compte n'y est pas et les inégalités persistent pour les sportives de haut-niveau. Ce sont les Jeux Olympiques qui ont ouvert progressivement leur porte aux athlètes féminines, qui, peu à peu, ont donné un peu plus de reconnaissance aux femmes.

Il aura fallu attendre les JO de 1928 pour que, grâce notamment à Alice MILLIAT, la place des femmes dans le sport y soit pleinement reconnue avec un taux de participation de 9,60 % ! Depuis et heureusement, on les retrouve à un peu plus de 50% de participation lors des JO de Tokyo en 2021.

Parallèlement, portées par l'héritage de championnes qui ont marqué l'histoire, de nouvelles sportives mobilisent et commencent à prendre leur place dans les médias. Leurs performances deviennent « banquable » tout comme le sport féminin qui ne cesse de faire grimper les audiences. Les marques l'ont bien compris, voici peut-être venu enfin le temps de soutenir et de valoriser ces championnes « tous terrains » au Stade comme dans la vie. La vraie victoire sera le jour où nous n'aurons plus besoin d'ajouter le mot féminin à sport... Vivement !

Episode 7 - Sarah Ourahmoune

Dans les Héritières aujourd'hui, nous recevons une « puncheuse » , poids lourd du sport français et international. Vice- championne olympique aux JO de Rio en 2016, c'est la boxeuse française la plus titrée : 10 fois championne de France, championne du monde, elle est multiple médaillée Européenne et restera la 1ère boxeuse française à s'être qualifiée à un olympiade ! Championne toutes catégories, diplômée de Sciences PO, c'est aussi une entrepreneure aguerrie qui n'esquive pas les difficultés pour atteindre ses objectifs. Les combats de notre invitée sont nombreux : égalité des chances, sport féminin et inclusion, ce petit bout de femme est une combattante libre et engagée.

Sarah Ourahmoune est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières EP 7. Bonne écoute !

Sarah sera également la Marraine de la prochaine édition de Women For Future « Les nouvelles règles du jeu » le 02 juin prochain au Parc des Princes. Un événement La Tribune inédit sur la place des femmes dans l'économie et dans le sport.

Informations et inscriptions libres : women-for-future.fr