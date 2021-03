Projet de loi climat et résilience : aller au bout de l’ambition en associant les territoires

Nous arrivons dans la dernière ligne droite du travail novateur et considérable initié par la Convention citoyenne et conclu par le projet de loi Climat et résilience. Cette expérience restera un cas d'école et une collaboration inédite, sous le contrôle de la société civile, entre le politique, l'économique et le scientifique. Elle entérine la mise au premier plan d'une ambition : la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un écosystème à retrouver son équilibre après un évènement exceptionnel. Résilience : à présent que le mot est lâché, nous devrons collectivement être à la hauteur.

Suez et ses 30.000 employés en France doivent gérer, en collaboration étroite avec les collectivités et les territoires, des ressources dont l'usage doit être envisagé à très long terme. L'idée d'un écosystème fragile est une dimension...