Clap de fin pour la Convention citoyenne pour le climat

L'aventure aura globalement duré presque un an et demi et occupé une place médiatique croissante. Ce week-end, elle prend officiellement fin. La Convention citoyenne pour le climat (CCC), constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental (Cese) sur demande du gouvernement, tiendra entre vendredi et dimanche sa huitième et ultime session. Les 150 citoyens tirés au sort parmi les Français, avec le mandat de "définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990", se réuniront en version purement digitale, afin de s'exprimer collectivement pour une dernière fois.

L'objectif de ces trois jours est précis: rendre un avis sur les réponses données par le gouvernement à 146 de ses propositions votées par la CCC le 21 juin 2020. Cette faculté était explicitement envisagée dans le mandat conféré à la Convention, et la large majorité des 150 citoyens a souhaité s'en prévaloir, souligne Thierry Pech, co-président du comité de gouvernance: 145 d'entre eux ont d'ailleurs prévu de participer à...