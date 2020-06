Quelles souverainetés face au "triangle stratégique" (Etats-Unis, Chine, Russie) ?

Jamais les défis stratégiques n'ont semblé si nombreux pour la France et les Européens qu'en ce début d'année 2020 : crises actives au Moyen-Orient et au Sahel, imprévisibilité de Moscou, rhétorique belliciste de Pékin, affaiblissement de Washington, hégémonie d'acteurs "privés" dans le domaine du numérique. Si la donne stratégique est dynamique, elle ne peut pas faire oublier que les États ne maîtrisent qu'une partie de cette équation. L'impossible maîtrise des espaces communs et de la globalisation, par sa complexité et par la simultanéité de ses effets dans d'innombrables domaines (énergie, numérique, informationnel, commerce, recherche, industrie, spatial, etc.), est un défi permanent à la souveraineté des États.

La pérennité de la souveraineté nationale ne peut plus se penser hors d'une dimension multinationale. La France dispose de deux vecteurs complémentaires pour assurer l'environnement de sa souveraineté nationale : l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour la conduite d'opérations majeures en coalition et son corollaire de défense collective (article 5) et l'Union européenne pour la politique industrielle de défense et les opérations limitées. Système OTAN, système communautaire : deux faces complémentaires de l'environnement de la souveraineté nationale. Les Européens ont intégré l'idée que la défense collective de l'Europe passe nécessairement par l'OTAN. Cette compréhension est si bien ancrée au sein des 27 que l'article 42 du traité sur l'Union européenne prévoit que la défense collective de l'Union ne peut pas exclure l'OTAN.

De la Pax Americana au burden sharing : de l'inconditionnalité à la rationalisation du lien transatlantique

La fin de la guerre froide fut l'occasion pour les Européens de s'affranchir partiellement de la dépendance militaire des États-Unis. Toutefois, l'Histoire, dont certains prédisait la fin, a conduit à des baisses massives des budgets de la défense et allait rapidement se réimposer dans les agendas politiques et militaires : Yougoslavie, Somalie, Afghanistan, Irak, Sahel. Faute d'être en mesure de porter un projet politique structuré en matière de défense, nombre d'États européens se sont convaincus, à défaut de pouvoir se défendre eux-mêmes, que les États-Unis seraient plus enclins à défendre un Allié-client.

"Le roi est nu !" (Hans-Christian Andersen)

En transférant progressivement leurs rares moyens financiers vers des entreprises américaines, certains États européens ont sacrifié leur base industrielle et technologique de défense au profit d'une garantie de sécurité reposant exclusivement sur la bonne volonté du président américain en exercice et de la compréhension par ce dernier des textes fondateurs de l'Alliance atlantique. Les États européens ont fragilisé délibérément leur souveraineté nationale tant sur le plan de la défense que sur les plans industriels, technologiques et commerciaux dans l'espoir d'assurer de manière pérenne leur sécurité.

"The Alliance should be unconditional, otherwise it is not an alliance. NATO's solidarity clause iscalled article V, not article F-35" Madame Florence Parly ministre des Armées.

Pour une souveraineté nationale raisonnée grâce à l'Union européenne

Malgré des efforts substantiels, la souveraineté nationale est parfois remise en cause par des dépendances technologiques subies. Ces écueils peuvent apparaître lorsque des innovations de rupture se démocratisent, lorsque les investissements de recherche et de développement s'avèrent infructueux ou lorsque les solutions technologiques idoines ne sont pas économiquement viables. Face à ces dépendances subies, la France soutient, depuis plus d'une décennie, l'idée d'une substitution des dépendances extracommunautaires par des dépendances intra-européennes.

"Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal mais entre le préférable et le détestable". (Raymond Aron)

Cette logique de renforcement de la compétitivité des acteurs industriels européens et de la montée en compétences des salariés européens, est un des fils rouges de la pensée stratégique française. Aujourd'hui, la bataille idéologique semble toucher au but avec l'élargissement des prérogatives de l'Union européenne aux enjeux liés à l'industrie de la défense. La création d'une direction générale dédiée (DG DEFIS) au sein de la Commission européenne et l'ambition de se doter d'un fonds européen de la défense dès 2021 (prenant la suite du plan européen de développement industriel de défense), constituent une transformation substantielle de l'environnement de défense européen. Le texte de l'accord voté mi-2019 par le Parlement européen, sous réserve de doter le programme d'une enveloppe de 13 milliards d'euros, pourrait induire un effet de levier de 65 milliards euros d'ici à 2027 avec pour ambition le développement de l'autonomie stratégique européenne.

La politique européenne en matière de défense constitue un modèle nouveau pour assurer la souveraineté de l'Union dans le respect de la souveraineté de chacun de ses membres.

Violence, défiance, confiance des peuples européens vis-à-vis du "système européen"

"L'égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l'altruisme sacré du sentiment européen parce qu'il est toujours plus aisé de reconnaître ce que vous appartient que de comprendre votre voisin avec respect et désintérêt", écrivait Stefan Zweig en 1934.

Comment consentir à transférer au plan supranational le principal vecteur de la souveraineté nationale : la défense, alors que les Européens - notamment les Français - n'ont pas confiance dans les structures politiques européennes (qu'ils ne connaissent pas, qui ne les intéressent pas) perçues comme une bureaucratie déconnectée. L'ambition d'une souveraineté européenne ne pourra pas se structurer sans une action résolue du Parlement européen, lequel devra veiller à rendre compte des préoccupations de tous les États membres, en portant une attention renforcée aux États les plus exposés : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande, Suède et Grèce.

L'Histoire et la culture militaire irriguent les conceptions nationales de la souveraineté. A la fin de la guerre froide, les États libérés de la domination soviétique furent naturellement fascinés par la supériorité du softpower des États-Unis sortis vainqueur de 45 ans d'opposition avec l'Union soviétique ; ceux-ci représentent la figure de la liberté pour tous les pays à l'Est du rideau de fer. L'ère de la Pax Americana s'accompagna d'une domination culturelle. Les cadres des états-majors de nombreux États européens furent, et sont toujours, envoyés en formation dans les académies militaires américaines. Près de 30 ans d'une politique active de formation de cadres et d'accords bilatéraux en matière de coopération de défense a conduit à la constitution d'une base idéologique reposant sur la supériorité incontestable des technologies américaines et au dogme que les Européens ne peuvent pas agir par eux-mêmes.

Cette dynamique a été consolidée par l'OTAN qui, comme toute organisation multinationale visant à mettre en cohérence l'action de ses membres, a établi des procédures, normes et standards opérationnels et techniques essentiellement hérités de l'armée américaine. De nombreux militaires européens sont formés au combat aux États-Unis, sont équipés d'armements d'Outre-Atlantique et sont allés aux feux au côté des Américains notamment en Afghanistan et en Irak.

Dans le contexte de la résurgence rapide de l'impérialisme russe, transférer sa souveraineté nationale pour assurer sa sécurité apparaît comme un choix cohérent et raisonnable pour de nombreux États européens. Restée hors de l'OTAN durant des décennies et refusant toujours d'intégrer le Nuclear Planning Group (NPG), il est difficile pour la France de convaincre les Européens de la suivre. Madame Vaira Vīķe-Freiberga, présidente de la République de Lettonie entre 1999 et 2007, expliquait fin 2019 que "les difficultés de la France à faire passer ses idées sur le besoin d'une défense européenne commune viennent en bonne partie du souvenir de ces attitudes isolationnistes passées. [...]"

La souveraineté européenne : acceptation d'un compromis pragmatique.

Il y a pourtant des moments dans l'Histoire où ce qui nous rapproche est bien plus puissant que ce qui nous sépare. Ainsi, Vaira Vīķe-Freiberga, expliquait que "les grands pays n'ont pas perdu leurs prétentions à décider tout seuls du sort de leurs voisins plus petits, peu importe l'opinion de ces derniers. [...]". Le choix d'un recours à l'OTAN, sans alternative crédible en cas de veto par un État membre sur l'emploi des structures opérationnelles de l'Alliance, est toutefois devenu un sujet de préoccupation depuis 2016. La volonté de certains États européens de soutenir et de s'engager dans des coopérations ad hoc telle que l'Initiative Européenne d'Intervention (IEI) est le signe d'une inquiétude latente dans de nombreuses chancelleries quant à la réorientation stratégique américaine.

Construire une relation stratégique au-delà du couple franco-allemand : une obligation. La France et l'Allemagne ont engagé des initiatives structurantes pour la défense européenne avec les programmes SCAF et MGCS. Pourtant, il apparait de plus en plus fondamental d'adopter une approche inclusive, y compris au plan industriel, dans le respect de l'excellence technologique de chacun, afin de ne laisser au bord de la route aucun européen désireux de coopérer.

La défense européenne ne sera jamais la défense française élargie et renforcée par les ressources financières de nos alliés européens, pas plus qu'elle ne sera la vision allemande, italienne ou polonaise. Comme le soulignait l'ancienne présidente lettone "[...] nous ressentons aussi un certain frisson d'inconfort lorsque nous entendons que la France et l'Allemagne en tandem vont suffire pour assurer l'avenir de l'Europe et de sa sécurité". Pour défendre l'Europe, il faudra le concours de tous les États concernés. La responsabilisation de tous, l'engagement de chacun, telle est la route exigeante vers la souveraineté européenne.

Une Europe souveraine est une Europe solidaire face aux menaces

Quelle prise de conscience de souveraineté pour les États européens et les institutions communautaires face aux Hégémons, qui emploient soit des stratégies directes de coercition en ayant recours au fait accompli, soit des stratégies indirectes où "l'art suprême de la guerre est de vaincre l'ennemi sans combat" (Sun Tzu), ou des lois extraterritoriales ? Face à ces dialectiques des volontés, voire des idéologies, ne nous divisons pas, ayons un discours solide et unique !

Les Européens, partagés entre le souhait de bénéficier de la protection américaine et l'ambition d'être un partenaire incontournable de la Chine, pourraient rapidement être confrontés à l'obligation de faire un choix inconfortable entre assurer leur défense ou leur prospérité. La souveraineté européenne, complémentaire de la souveraineté nationale, est une nécessité pour nos citoyens, nos entreprises et les États européens afin d'être à la hauteur des enjeux dans l'opposition structurante (Le piège de Thucydide) entre les États-Unis et la Chine. Par le changement de priorité de leur "protecteur" historique, les États européens ne doivent pas être pris en otage dans un Dialogue mélien économique.

Si l'élargissement de la souveraineté nationale vers une souveraineté européenne ne peut pas être la pleine incarnation d'une vision française, nous devons accepter que cette souveraineté soit une construction imparfaite, issue de longues négociations, qui devront être les plus inclusives possibles. Laissons les derniers mots de cette tribune à Vaira Vīķe-Freiberga : "Les Français ont un travail de persuasion à faire auprès de leurs partenaires en Europe. Même si leurs idées sont brillantes, il faut que leurs partenaires en Europe les acceptent".

* Le groupe Mars, constitué d'une trentaine de personnalités françaises issues d'horizons différents, des secteurs public et privé et du monde universitaire, se mobilise pour produire des analyses relatives aux enjeux concernant les intérêts stratégiques relatifs à l'industrie de défense et de sécurité et les choix technologiques et industriels qui sont à la base de la souveraineté de la France.

