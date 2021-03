Réchauffement climatique : Bill Gates réconcilie pragmatisme et humanisme

La lutte contre le réchauffement climatique pose un problème inextricable. Le développement économique, qui a apporté le bien-être matériel à l'humanité, dépend de l'énergie fournie par les hydrocarbures (charbon, pétrole, gaz) depuis le XIXe siècle. Mais, les conditions de possibilité de ce progrès ont engendré une pollution atmosphérique qui menace aujourd'hui la survie de l'humanité.

Ce danger alimente un discours catastrophiste dans les médias, des responsables politiques prônent la décroissance. Or on a pu constater que durant la pandémie, les confinements, l'arrêt des économies et des activités, les émissions de gaz à effet de serre (GES) n'ont baissé que de... 5%.

A contrario, d'autres pensent que c'est ce même progrès technologique qui pourrait être le remède au mal, et permettrait de conjuguer croissance économique et réduction de la pollution. Parmi eux, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, propose, dans « Climat : comment éviter un désastre » (éd. Flammarion), un programme de mesures concrètes.

Collaboration des scientifiques

Son objectif est simple : ramener les 51 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, émis chaque année en moyenne à l'échelle mondiale, à... zéro d'ici à 2050. Le défi est titanesque,...