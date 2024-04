Au-delà de la spéculation, les cryptos sont les pelles et les pioches de la révolution de la finance

Il est de retour ! Depuis le début du mois de mars, voilà que le Bitcoin enchaîne à nouveau les records, dépassant 73 000 dollars, bien au-delà des précédents plus hauts de 2021. Dans son sillage, c'est toute la capitalisation des cryptomonnaies, en incluant les milliers d'autres existantes, comme l'Ethereum, qui atteint des sommets. A date, on parle de plus de 4.000 milliards dollars d'actifs.

L'écosystème en profite forcément. Récemment, une étape de plus a été franchie avec le lancement de fonds indiciels (ETF) Bitcoin par les plus grands gestionnaires d'actifs américains, notamment BlackRock et Fidelity qui ont amassé près de 6,5 milliards de dollars un mois après leur lancement.

Lire aussiETF bitcoin : « Nous avons atteint en un mois aux Etats-Unis ce que nous avons réalisé en cinq ans en Europe » (Marina Baudéan, 21Shares)

Les cryptos sont un saut quantique pour la finance

Ce retour en grâce des cryptomonnaies relance, encore et toujours, le même débat théorique : vraie monnaie ou simple valeur refuge ? Certains soulignent qu'elles n'offrent pas de garantie légale, contrairement aux monnaies de banque centrale, quand d'autres argumentent que c'est justement leur force, indépendantes de tout aléa politique. Le parallèle avec l'or, comme réserve de valeur, s'impose aussi. Les stocks sont limités, les cryptomonnaies sont difficiles à « miner »...

Mais si la comparaison avec le métal jaune semble pertinente, concernant spécifiquement bitcoin, la vraie création de valeur associée à bon nombre de « tokens » sera justement celle qui avait émergé lors de la ruée vers l'or : ce sont les vendeurs de pelles et de pioches qui se sont le plus enrichis. Plus que l'actif, c'est la « techno » qui fait exister les cryptomonnaies. Voilà la vraie révolution, celle des grands réseaux décentralisés et certifiés, permettant des échanges automatisés, sans erreur, sans friction et sans frais. A ce titre, ils pourraient non pas forcément se substituer aux acteurs classiques de la finance, mais leur permettre de se transformer en opérant plus efficacement en utilisant une nouvelle technologie d'échange supérieure.

L'industrie financière est à la veille d'un « saut quantique » qui va tout bouleverser, en s'appuyant sur les nouvelles possibilités offertes par les chaînes cryptos.

Des produits financiers tokenisés, hyper variés et personnalisés grâce à l'IA

D'abord, la tokénisation de tous les actifs et une démultiplication du champ des possibles pour l'ingénierie financière. L'usage des « tokens » permet de concevoir et d'opérer des produits financiers plus complexes offrant des performances financières potentiellement plus importantes pour les parties prenantes. Désormais, les actions, les obligations, tous les titres de propriété, vont pouvoir être tokenisés, c'est-à-dire divisés en de nombreuses sous-parties, entraînant une explosion du nombre nouveaux produits financiers contenant des actifs divers, avec une amélioration du ratio rendement-risque jamais vue.

Ce nouveau paradigme permettra à tout le monde d'avoir directement et plus librement accès à ses actifs « tokenisés » sur une blockchain. S'appuyant sur ces nouveaux réseaux d'échange sécurises, l'IA permettra alors la personnalisation fine des avoirs financiers pour chacun et une plus grande liberté de choix. Fort d'une IA et de sa blockchain, chacun pourra aussi détenir et gérer un cocktail idéal d'actifs mondiaux adapté à son patrimoine, à ses revenus et dépenses, son lieu de vie, ses opinions, voire sa personnalité.

La mutation du fonctionnement interne de l'industrie financière a donc commencé ! L'organisation actuelle remonte aux accords de Bretton Woods, qui vont fêter leurs 80 ans. Ils ont permis de sécuriser les échanges et d'offrir une infrastructure économique pour les pays développés, basée sur des processus de contrôles certifiés par les institutions bancaires et les autorités de contrôle. La combinaison cryptos-IA va révolutionner de fonds en comble cette organisation. Les experts dynamiques voient déjà comment pourrait s'opérer le quasi-remplacement des back-offices et des middle-offices, la réduction massive de certaines commissions, ou l'instantanéité d'opérations qui, aujourd'hui, prennent plusieurs jours, via des procédures devenues obsolètes. Cette transformation n'est plus seulement une vue de l'esprit, mais est déjà en marche dans les grandes institutions financières américaines.

Une révolution porteuse d'espoir et de croissance

Au-delà de la spéculation, les services et plateformes cryptos jettent donc avant tout la base d'une révolution financière. Ils permettront, à grand renfort d'IA, d'offrir aux entreprises et aux individus des services hyper personnalisés, instantanés, peu coûteux, dans un monde d'actifs tokenisés, d'une diversité encore jamais atteinte. L'intérêt pour le client est indéniable, et ils constituent une opportunité énorme pour la finance tant en termes de gains de productivité, que d'innovation. Surtout, cette révolution touchera la majorité des habitants de la planète, notamment ceux n'ayant pas facilement accès au secteur bancaire traditionnel, en offrant accès à des services financiers qualitatifs qui transformeront leur vie. Enfin, le capital pourra être mis plus facilement au service de la croissance et des nouveaux besoins de tout un chacun dans un monde en transformation.