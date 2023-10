Cadre ou ouvrier : qui profitera le plus longtemps de sa retraite  ?

Les catégories socioprofessionnelles présentent en moyenne des durées d'emploi, d'inactivité et de chômage différentes, du fait d'âges d'entrée dans la carrière et de parcours variables. En partie prises en compte par les dispositifs de solidarité du système de retraite, ces différences déterminent non seulement l'éligibilité aux droits de retraite, mais aussi les montants des pensions perçues. Par ailleurs, les inégalités sociales s'expriment en termes de durées de vie. Il existe donc des écarts importants dans les chances d'atteindre l'âge de la retraite et dans la durée passée à bénéficier de celle-ci.

Dans une étude récente, nous avons cherché à quantifier ces durées et l'ampleur des différences, à partir de données statistiques portant sur des individus nés en France, issues de l'Échantillon démographique permanent. L'EDP est particulièrement précieux, car il suit depuis 2008 4 % de la population française.

Les hommes cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers après 35 ans

En 2018, si une femme a atteint l'âge de 35 ans, on estime qu'elle peut espérer vivre 51,5 années supplémentaires. Pour les hommes, c'est 46,5 ans. Mais on peut vivre presque 6 ans de plus lorsqu'on exerce un métier de cadre plutôt que d'ouvrier chez les hommes, et plus de 3 ans supplémentaires chez les femmes. Ces écarts restent importants à 62 ans : 3,5 ans chez les hommes et 2,7 ans chez les femmes. Ces résultats viennent confirmer des résultats antérieurs publiés par l'Insee.

Figure 1. Espérances de vie à 35 ans et à 62 ans selon la CSP et le sexe en France en 2018

F. Bonnet, C.-G. Camarda, E. Cambois, O. Merville, Population & Sociétés, n° 611, mai 2023, INED. Source: Echantillon démographique permanent. Enquête annuelle de recensement (EAR) 2013 à 2019 - Mortalité en 2018 (données de 2017-2019). Champ: Femmes et hommes de 35 ans et plus en emploi, au chômage ou à la retraite selon la CSP au moment de l'EAR (encadré 2). Lecture: L'espérance de vie à 35 ans des cadres, dans les conditions de mortalité de la période étudiée, atteint 53,3 ans chez les femmes et 49,7 ans chez les hommes.

En termes d'espérance de vie, entre les cadres et les ouvriers, se trouvent les indépendants (artisans, commerçants, chefs d'entreprise, exploitants agricoles), les professions intermédiaires, puis les employés. Chez les femmes, le gradient est similaire, mais les indépendantes ont une espérance de vie plus faible que les professions intermédiaires.

Les catégories socioprofessionnelles (CSP) se distinguent aussi dans les chances d'atteindre les âges élevés. Sur 100 hommes de 35 ans, 96 peuvent espérer atteindre 62 ans parmi les cadres, mais seulement 89 parmi les ouvriers. Ces chiffres sont respectivement de 97 et 94 chez les femmes.

Le même nombre d'années à la retraite pour les femmes ouvrières et cadres ?

Les années de vie des femmes cadres, après 35 ans, se répartissent en un peu plus de 27 ans d'emploi, environ 1 an de chômage et 1 an d'inactivité (y compris invalidité). Leur durée de retraite dépasse légèrement 24 ans. Pour les ouvrières, c'est environ 20 années d'emploi, 4 ans de chômage, 3 ans d'inactivité et un peu moins de 24 ans de retraite. L'inactivité des ouvrières est pour moitié environ déclarée comme « au foyer », correspondant à des interruptions souvent associées à la maternité, pour s'occuper des enfants, de la maison... L'autre moitié s'explique, en partie, par des difficultés à conserver ou trouver un emploi, parfois du fait d'invalidités reconnues ou non (une situation également fréquente pour les hommes ouvriers).

Figure 2. Répartition des années d'espérance de vie à 35 ans et à 62 ans selon le statut d'activité, par catégorie de professions

F. Bonnet, C.-G. Camarda, E. Cambois, O. Merville, Population & Sociétés, n° 611, mai 2023, INED. Source: Échantillon démographique permanent. Enquête annuelle de recensement (EAR) 2013 à 2019 - Mortalité en 2018 (données de 2017-2019). Répartition par âge des statuts d'activité issue de l'EAR 2018. Champ: Femmes et hommes de 35 ans et plus au moment de l'EAR (encadré 2). Lecture: En moyenne, les hommes cadres âgés de 35 ans passent 27,4 années en emploi, 1 année au chômage, 0,3 année en inactivité et 21,1 années à la retraite.

Les différences entre CSP dans les durées « en » et « hors » emploi sont assez similaires pour les deux sexes, mais les hommes passent une plus grande proportion de leur vie en emploi. Par ailleurs, les ouvriers partent à la retraite plus tôt que les cadres, mais ils y passent 2 années de moins. Ils passent également un peu plus de 3 années supplémentaires au chômage ou en inactivité au-delà de 35 ans.

Proche de la retraite, des différences majeures de statut d'activité selon la CSP

Avant même d'atteindre l'âge légal de départ à la retraite, qui était de 62 ans lors de l'enquête en 2018, les hommes qui sont employés ont déjà accumulé plusieurs années de vie à la retraite. Cette spécificité est notamment liée à l'existence de dispositifs de départ anticipé pour certains métiers de cette catégorie. Parmi les femmes, ce sont les professions intermédiaires qui profitent le plus des départs anticipés. Les ouvriers et ouvrières ont aussi des années de retraite avant l'âge légal, mais passent surtout bien plus de temps que les cadres en inactivité ou au chômage. Les hommes cadres passent près d'un an et demi en activité entre 60 et 62 ans : c'est trois fois plus que les ouvriers.

Figure 3. Répartition des espérances de vie partielles (par tranches de deux ans) aux âges de la retraite selon le statut d'activité par catégorie de professions

F. Bonnet, C.-G. Camarda, E. Cambois, O. Merville, Population & Sociétés, n° 611, mai 2023. INED. Source : Échantillon démographique permanent. Enquête annuelle de recensement (EAR) 2013 à 2019 - Mortalité en 2018 (données de 2017-2019) Répartition par âge des statuts d'activité issue de l'EAR 2018. Champ:Femmes et hommes de 35 ans et plus au moment de l'EAR (encadré 2). Lecture : En moyenne, sur les deux années à vivre entre 58 et 59 ans inclus, les hommes cadres passent 1,77 années en emploi (soit 21 mois), 0,11 année au chômage (1 mois). 0,01 année en inactivité (0 mois) et 0,1 année à la retraite (1 mois).

Entre 62 et 63 ans enfin, la possibilité de prendre sa retraite diminue les durées de chômage et d'inactivité. Sur les presque deux années vécues à ces âges, les ouvrières, employées et professions intermédiaires passent entre 18 et 20 mois à la retraite. Pour les indépendantes, c'est 16 mois et pour les cadres, moins de 14 mois. Les durées d'activité des cadres sont encore quatre fois plus élevées que celles des ouvrières. Au sein de chaque CSP, les situations des hommes et des femmes se ressemblent, avec des durées de vie passées à la retraite et en activité similaires.

Pour conclure, on rappellera donc que les années à vivre en emploi après 35 ans sont plus nombreuses chez les cadres que chez les ouvriers, en partie du fait d'années de vie travaillées avant 35 ans plus nombreuses parmi ces derniers. Les années de retraite sont par ailleurs plus nombreuses pour les cadres que pour les ouvriers (2 ans chez les hommes, 8 mois chez les femmes), en raison notamment de leur espérance de vie plus élevée.

Par ailleurs, l'espérance de vie plus longue des femmes se traduit par davantage de temps de retraite (3 à 4 ans de plus que les hommes selon la CSP), mais aussi d'inactivité (1 à 2 ans de plus selon la CSP) que les hommes ; les durées en emploi sont par ailleurs proches au sein de chaque CSP selon le sexe.

Les dispositifs de départ anticipé permettaient en 2018 en partie de gommer les différences d'espérance de vie : les employés et ouvriers étaient déjà nombreux à la retraite avant l'âge légal. Cependant, ces CSP présentaient aussi des périodes plus longues de chômage ou d'inactivité que les autres. Elles sont probablement en partie liées à des difficultés à conserver ou trouver un emploi. Ce résultat fait écho aux années de vie en incapacité, déjà présentes entre 50 et 65 ans, qui s'avèrent plus fréquentes pour les ouvriers et employés que pour les cadres, ainsi que pour les femmes comparées aux hommes d'âge égal.

Les périodes hors emploi au seuil de la retraite témoignent de fins de carrière complexes et exposent à des niveaux de pension moindres. Avec les paramètres d'âge et de durée de cotisation, les dispositifs protégeant les personnes ayant des difficultés de maintien en emploi au cours et à la fin de leur carrière constituent des enjeux majeurs du système de retraite, et plus généralement de protection sociale, pour les générations présentes et futures.

Par Florian Bonnet, Agregé d'économie, chargé de recherches, Institut National d'Études Démographiques (INED) ; Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Institut National d'Études Démographiques (INED) ; Emmanuelle Cambois, Directrice de recherche, Institut National d'Études Démographiques (INED) et Ophélie Merville, Doctorante, Inserm

Ce texte est adapté d'un article publié par les auteurs dans Population et Sociétés n° 611, « Les ouvriers vivent moins longtemps que les cadres : combien de temps passent-ils à la retraite et en (in) activité ? ».