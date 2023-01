Climat et média : de l'image à l'action ! (Jonathan Curiel)

Soleil vert de R. Fleischer, Le Grand Bleu de L. Besson, Avatar de J. Cameron, Interstellar de C. Nolan. Cinéma. Chernobyl, Fortitude, Snowpiercer, Occupied, La Crue. Séries. Une vérité qui dérange de D. Guggenheim, Demain de C. Dion et M. Laurent ; Notre planète de Fothergill et Scholey, Legacy de Yann Arthus-Bertrand. Documentaires.

Plus la crise climatique s'aggrave dans le temps, plus les contenus audiovisuels s'intéressent au climat.

Et ils rencontrent généralement un certain succès.

Le tout récent film Don't look up sur Netflix, faisant le parallèle avec l'aveuglement médiatique face au réchauffement climatique, en est une preuve. À l'écrit, la bande dessinée très inspirée de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, Le monde sans fin, qui se vend comme des petits pains, vient conforter ce constat.

Le traitement éditorial de cette matière écologique dans le monde des écrans a deux faces : la première prend le prisme de la beauté et de l'émerveillement. Attention à ne pas laisser plus encore cette planète se dégrader, prenons pleinement conscience à l'image de ses richesses et de ses ressources. La seconde, c'est le signal d'alarme, la volonté d'alerter, de bousculer, de pousser à l'action. Nous allons droit dans le mur, réveillons-nous. Vite.

Les écrans se font donc le relais de la crise climatique et tentent de la donner à voir. Mais jusqu'où peuvent-ils aller ?

Lors de la crise des gilets jaunes de 2018, avait surgi dans le débat public une formule bien sentie opposant la fin du mois à la fin du monde. Frigo vide dès le 15 du mois et factures impayées vs réchauffement climatique et planète en danger. Difficultés de pouvoir d'achat vs avenir de la planète. Court terme vs long terme. Équation difficile au cœur de la question politique et du traitement de la transition énergétique.

L'été 2022 est, il nous semble, un point de bascule important. Incendies, tempêtes, fleuves à sec ont profondément marqué les Français. La crise climatique est bien là, palpable ; beaucoup d'entre nous y ont été concrètement confrontés. Pas sûr que la polémique sur le mode de transport de l'équipe du PSG en avion privé en septembre dernier ait été si enflammée quelques mois auparavant. Que la thématique de la sobriété se démocratise en si peu de temps ni que le col roulé revienne à la mode si tôt, surtout au mois de septembre, tout comme l'étendoir et le désormais célèbre 19 degrés...

Le public a bien conscience que l'heure est à l'action, politique, et que les enjeux vont au-delà du respect des poubelles jaunes, vertes et du port du col roulé. Les contenus audiovisuels sur la question climatique consistant en explications pédagogiques ; en films, séries ou documentaires de sensibilisation ; en investigations musclées seront toujours utiles. Cependant, la demande est désormais en faveur d'actions concrètes ; l'heure du constat semble passée.

.................................................................................

* Ecrivain et directeur général adjoint des programmes du Groupe M6, Jonathan Curiel est l'auteur de Génération CV (Favard, 2012), Le Club des pauvres types (Fayard, 2015), Vite ! - Les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir (Plon, 2020) et de La société hystérisée (L'Aube, 2021).

............................................................................................................................

ACTUELLEMENT EN KIOSQUE ET DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE