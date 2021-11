Climat : un possible win-win à la COP26

Il n'y a rien de plus important que de réunir les décideurs du monde entier autour des enjeux climatiques. Il n'y a rien de plus frustrant aussi. La conférence de Glasgow qui s'ouvre aujourd'hui offre une opportunité ultime de définir une feuille de route qui permettra de sortir de la crise climatique.

En habitué de ces conférences internationales, je sais aussi que l'on passera beaucoup de temps à s'écharper sur des virgules, et que des pays majeurs refuseront les choix qui s'imposent pourtant de manière flagrante. Même si le contexte des catastrophes naturelles, de la mobilisation des jeunes et des effets de la pandémie ont accéléré la prise de conscience d'un destin commun, les facteurs économiques vont rester prioritaires dans la prise de décision des pays participants.

Le premier enjeu majeur de cette COP26 consiste à réévaluer à la hausse les engagements de lutte contre le réchauffement des 196 Etats signataires de l'Accord de Paris. C'est indispensable pour parvenir à l'objectif fixé, soit une réduction de 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. La trajectoire actuelle est mauvaise, et son infléchissement nécessite des mesures fortes et des investissements importants.

La première bonne nouvelle, c'est que l'objectif reste atteignable. La seconde, c'est que les mesures ne seront pas seulement bonnes pour l'environnement et la qualité de vie des citoyens, mais aussi pour l'économie, car elles offrent de formidables opportunités dans le développement de nouveaux débouchés et dans la mise en place d'infrastructures rentables permettant de décarboner le monde. C'est de cela que les négociateurs doivent tenir compte. S'ils pensent que des engagements ambitieux seront préjudiciables à leur développement économique, ils continueront à résister à tout changement.

Si les négociateurs de Glasgow arrivent à percevoir que c'est le contraire, que la protection de l'environnement est devenue la plus grande force motrice pour l'économie, j'entrevois une chance que cette COP26 devienne un succès.

Des mécanismes de marché pour le carbone

Le deuxième enjeu vise à instaurer des mécanismes de marché pour le carbone. Si un pays a du mal à atteindre seul ses objectifs, il pourra mener une action de réduction (par exemple installer des panneaux solaires) dans un autre pays. L'Etat investisseur tirera de cette action des «crédits carbone» qu'il pourra inscrire à son propre bilan. L'objectif de ce mécanisme est d'atteindre le plus vite possible la neutralité carbone au niveau mondial, car il est souvent plus efficace et moins onéreux d'investir dans un pays en développement où, avec un faible investissement, dont on peut réduire fortement les émissions.

Ce système comporte cependant plusieurs effets pervers: les pays développés pourront être tentés de réaliser une partie de leurs objectifs à l'étranger, ce qui fera prendre du retard à des investissements nécessaires chez eux. L'autre problème vient de la comptabilisation: normalement, c'est le pays investisseur qui doit inscrire l'action à son bénéfice. Mais certains Etats souhaitent mettre à leur compte tout investissement étranger réalisé sur leur sol... C'est pour éviter un double comptage qu'il faut établir des règles strictes dans la traçabilité des projets, ce qui promet d'occuper les négociateurs pendant de longues nuits.

Le troisième enjeu de cette COP26 est atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars d'investissement dans les pays pauvres chaque année à travers le Green Climate Fund jusqu'en 2025. Pour l'instant, ces montants n'ont pas été atteints mais, selon les organisateurs, cet objectif est atteignable et il est évidemment souhaitable. Ces investissements offrent en plus de formidables opportunités pour mettre en œuvre les 1'300 solutions labellisées par la Fondation Solar Impulse.

Depuis Glasgow, je reviendrai quotidiennement dans cette rubrique, commenter les succès et les déceptions de cette COP26 si déterminante pour l'avenir de notre humanité.