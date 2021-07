« La vie est un grand vol en ballon » Bertrand Piccard

Il est célèbre pour avoir accompli le premier tour du monde en avion solaire, avec Solar Impulse, et le premier tour du monde en ballon. Héritier d'une impressionnante lignée d'aventuriers - son grand-père Auguste inspira même à Hergé le personnage du professeur Tournesol -, le Suisse Bertrand Piccard, également médecin-psychiatre et entrepreneur, révèle dans cet entretien fleuve le fil conducteur de ses explorations : la culture du « sens, de l'utilité, de l'excitation de la vie », et en toile de fond un cheminement spirituel qui fait « raison » aux défis qu'il mène depuis trente ans. Le dernier d'entre eux : promouvoir les 1.153 solutions pour la planète, labellisées par sa Fondation Solar Impulse. Lesquelles illustrent la singularité de cet « hérétique » revendiqué : penser librement, oser sans limite, agir concrètement. Et à cette fin, savoir « changer d'altitude pour changer de direction, lâcher du lest, bousculer le confort, accepter le risque et se laisser porter vers l'inconnu par les vents de la vie ». Celle-ci prend bel et bien la forme d'un « grand vol en ballon ».

