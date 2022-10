Comment les innovations digitales vont réinventer le tourisme

Le WEF (World Economics Forum) résume très bien les enjeux de la transformation numérique de l'industrie de l'aviation, du tourisme et du voyage en rappelant que tous les éléments de la chaîne de valeur de l'aviation, des voyages et du tourisme seront impactés par les innovations digitales. Par exemple, des plateformes telles qu'Airbnb et Uber ont radicalement modifié la dynamique du côté de la demande, permettant aux petits entrepreneurs de rivaliser avec des acteurs plus importants. Ce n'est qu'un début et la réinvention du voyage va aller très vite.

Pour le WEF, le passage des produits et services de voyage traditionnels à une expérience de voyage de bout en bout conduira à terme à une expérience client transparente caractérisée par une disponibilité continue des informations, des temps d'attente et de transfert réduits, des services hyper-personnalisés. Les services personnalisés reposent sur la volonté des clients d'utiliser les données comme monnaie d'échange pour améliorer leurs expériences. D'après le WEF, la numérisation dans l'aviation, les voyages et le tourisme va faire migrer 100 milliards de dollars de valeur des acteurs traditionnels vers de nouveaux concurrents sur la période 2016/2025.

Strato Flow résume aussi très bien comment les innovations digitales vont radicalement changer la façon la façon de voyager :

Les applications de réservation vont prendre en charge à la fois la réservation de billets, d'hébergement ou de voitures à louer ;

Les moteurs de recherche de voyage vont aider à choisir les vacances ou le voyage qui correspondent le mieux à nos besoins et aux préférences de ceux qui voyagent avec nous ;

Les application de voyage accompagnant les touristes dans une ville donnée vont faciliter la recherche d'informations touristiques, de restaurants où sont servis des plats pour les personnes souffrant d'intolérances alimentaires diverses, indiquant les magasins et les toilettes à proximité, ou présentant un calendrier des événements culturels à venir dans une région donnée ;

Les guides virtuels vont prendre la forme d'applications ou de guides interactifs fournis par les musées et autres institutions essentielles ;

Les applications de planification des transports en commun vont faciliter l'usage des moyens de transport locaux (achat de billets de train, commande de taxis, location de voitures, etc.).

Améliorer la compétitivité

Plus concrètement, les innovations digitales vont radicalement transformer l'industrie du voyage. Elles permettent une meilleure interaction entre les entreprises touristiques et les consommateurs, facilitent le marketing et la plus grande exposition de la part de l'entreprise, améliorent la qualité du service et la fourniture de services personnalisés. Ainsi, on s'attend à ce que le secteur du tourisme s'appuie fortement sur les innovations digitales pour améliorer sa compétitivité.

Par exemple :

L'analyse des données.

À chaque étape du voyage, les opérateurs de voyages collectent des données telles que les données clients, les trajectoires de vol, les transactions.



Les avantages de l'utilisation des données incluent la capacité de prendre des décisions plus pertinentes, d'en savoir plus sur les clients et les concurrents, d'améliorer l'expérience client et d'augmenter les revenus.



L'analyse des données peut prédire les préférences des clients et canaliser le comportement d'achat des voyageurs/touristes. Il est également utilisé pour la gestion des revenus et pour utiliser une tarification dynamique.

L'Intelligence Artificielle (IA).

L'intelligence artificielle, les chatbots et la technologie vocale permettent aux clients d'effectuer des recherches sur Internet, de s'enregistrer en ligne, d'accéder à des services de conciergerie numériques, des assistants vocaux et des chambres intelligentes.

L'Internet des objets

L'IdO peut alimenter un secteur touristique riche en données et soutenir le tourisme intelligent en rendant les villes plus efficaces.



L'interopérabilité des capteurs, des données et de l'automatisation produit des informations et des informations en temps réel pour le marketing et la gestion du tourisme, pour améliorer l'expérience des visiteurs, augmenter l'efficacité opérationnelle et des ressources tout en réduisant les impacts environnementaux.

Les systèmes de récompenses avec la Blockchain

La Blockchain peut aider à rendre les programmes de récompenses plus efficaces. L'industrie du voyage, comme les compagnies aériennes et les hôtels, comptent fortement sur les programmes de récompenses pour encourager les de nouvelles.

Un modèle de voyage intelligent unifié

Les passagers peuvent acheter des billets et s'enregistrer en ligne, avoir leur carte d'embarquement sur leur téléphone portable, franchir des portes de dédouanement automatisées, etc. Ces méthodes améliorent considérablement la commodité du voyage ainsi que la sécurité et la sûreté.

L'abonnement

Lorsque les interactions avec les clients se limitent à des achats ponctuels, il est difficile de développer une compréhension des comportements et des préférences des voyageurs/touristes.



Parce qu'ils sont basés sur des paiements récurrents, les modèles d'abonnement offrent des revenus prévisibles pour les acteurs du voyage et du tourisme.

Le Small Data

Le small data se concentre sur l'acquisition et l'analyse de données spécifiques qui nécessitent moins d'efforts opérationnels, car elles n'impliquent pas de systèmes de traitement spécifiques ni d'experts en data scientists.



Un exemple de petites données est l'analyse des mesures des médias sociaux, telles que les impacts obtenus, l'analyse du site Web ou le traitement des informations des utilisateurs.

La Réalité virtuelle :

La réalité virtuelle est sur le point de révolutionner l'industrie du voyage en permettant aux gens d'explorer de nouveaux endroits sans quitter le confort de leur foyer.



La technologie VR offrira également aux voyageurs une expérience immersive qui leur donnera l'impression d'être réellement en vacances.

La Réalité augmentée :

La réalité augmentée jouera également un rôle important dans l'industrie du voyage en 2022. La technologie AR permettra aux voyageurs de visualiser des informations en direct sur leur destination, y compris les directions, les avis sur les restaurants et les conditions météorologiques locales.

Les Drones :

Les drones devraient jouer un rôle majeur dans l'industrie du voyage en 2022. Ils seront utilisés pour livrer des articles aux voyageurs tels que de la nourriture, des boissons et des souvenirs. L



es drones seront également utilisés pour fournir des informations sur la destination, telles que les attractions touristiques et les directions.

La Robotique :

La robotique jouera également un rôle majeur dans l'industrie du voyage en 2022. La robotique automatisera des tâches telles que l'enregistrement et l'embarquement des passagers. La robotique fournira également des informations sur la destination, telles que les attractions touristiques et les directions.

Les Applications mobiles :

Plusieurs applications mobiles sont conçues pour aider les touristes. Ces applications peuvent fournir des informations sur une destination, aider à l'itinéraire et fournir des recommandations d'activités et de restaurants.

Les médias sociaux:

Les plateformes de médias sociaux sont un excellent moyen de se connecter avec des touristes potentiels. Les organisations touristiques peuvent utiliser les médias sociaux pour partager des informations sur leur destination et promouvoir des offres spéciales.

Les applications mobiles

Les applications sur les smartphone permettent aux clients d'exploiter des informations, d'effectuer des transactions et d'intégrer une grande variété d'autres utilitaires. Par exemple, les applications sur les smartphones sont utilisées pour ouvrir des chambres d'hôtel, commander des repas servis dans les chambres ou commander des services supplémentaires dans l'hôtel...



Avec les appareils mobiles, les gens peuvent planifier l'intégralité du voyage depuis la réservation des billets, la réservation services pour trouver des informations sur les lieux à visiter, choisir un guide... pendant le voyage sans avoir à interagir directement avec qui que ce soit de manière traditionnelle.

Les assistants vocaux

Les assistants IA ont tous contribué à accroître la pertinence de la recherche vocale en ce qui concerne les tendances technologiques dans l' industrie du voyage . En particulier, un nombre croissant de voyageurs utilisent la recherche vocale pour trouver et réserver des billets d'avion, des chambres d'hôtel et des expériences de voyage.



Dans les chambres d'hôtel, des appareils à commande vocale peuvent être utilisés pour contrôler l'éclairage et le chauffage dans les chambres, ou pour obtenir des informations touristiques sans avoir à parler à un membre du personnel.

Le métavers et le web3

Mais l'innovation digitale qui va impacter le plus l'industrie du voyage est le métavers avec le Web3.

Le métavers fait référence à la création d'un monde basé sur l'interaction sociale et alimentés par la réalité virtuelle, la réalité augmentée et des solutions technologiques numériques similaires.

Avec le métavers, les expériences de réalité virtuelle vont remplacer le besoin de voyager en permettant une amélioration des expériences de voyage réelles. Le métavers sera notamment utilisé pour accueillir des concerts virtuels, des événements de divertissement virtuels ou des réunions d'affaires virtuelles.

Par exemple, le métavers va faire passer les salons professionnels dans le métavers offrant un plus grand sentiment d'immersion et d'interaction. Non seulement les événements peuvent être déplacés « en ligne », mais le type d'interactions sociales possibles dans le monde réel peut également être reproduit via la réalité virtuelle et l'utilisation d'avatars.