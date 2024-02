Écrans : agissons pour la santé mentale de nos enfants

« Une épidémie de maladies mentales chez les adolescents a commencé dans les années 2010 » nous alerte le psychologue social américain Jon Haidt. En France le constat est tout aussi alarmant. En dix ans, on dénombre 500 000 jeunes par an en plus se déclarant souffrir de dépression et deux fois plus de jeunes qui pensent à se suicider.

Bien sûr, les réseaux sociaux et les écrans ne sont pas seuls responsables et, on ne le répétera jamais assez, ils sont aussi de formidables outils de sociabilisation. Mais les scientifiques mettent de plus en plus en avant leurs répercussions sur la santé mentale.

Pour une politique de prévention numérique

Un enfant sur quatre en France estime passer trop de temps sur son téléphone avec des conséquences parfois néfastes : addiction, réduction de l'estime de soi, baisse du temps passé à lire, faire du sport ou dormir.

Il nous faut donc une réponse à la hauteur des enjeux : nous devons mettre en place une politique de prévention numérique, sur le modèle de ce qui est fait en matière de prévention routière, en évitant les restrictions liberticides.

Des premières étapes ont été franchies avec la loi Studer ou la loi Marcangeli et on peut se féliciter du lancement par le Président de la République d'un comité d'experts qui doit évaluer l'impact des écrans sur la santé des enfants et proposer des mesures concrètes.

Cette politique de prévention numérique pourrait avoir trois axes : éducation, outils, recherche et innovation. Pour la porter il serait utile de constituer une équipe dédiée dotée de moyens, à l'instar de la Délégation à la Sécurité routière et ses 200 agents.

Renforcer l'éducation au numérique à l'école

Sur le volet éducation, nous devons renforcer l'éducation au numérique à l'école. Nous l'avons mis dans la loi numérique, il faut maintenant la généraliser comme s'y est engagé Gabriel Attal avec le programme Pix. Pour le grand public, il faut une communication massive et constante. Après le fameux « après deux verres tout s'accélère » pourquoi pas une campagne « après deux heures connectées, une pause bien méritée » ? Après la mode du « Dry January », pourquoi pas une mode des « Dimanches sans écrans » ?

Il faudra aussi développer des outils, pas seulement de contrôle parental pour les enfants, mais aussi d'auto-régulation pour les adultes, jeunes ou moins jeunes ! Pour reprendre le contrôle sur les algorithmes, l'interopérabilité des réseaux sociaux permettrait à chacun d'utiliser son propre algorithme pour choisir ses contenus.

Il faut accélérer la recherche et l'innovation, par exemple en en faisant un axe du plan France 2030. Nous devons mieux comprendre ce qui est nocif ou non car le temps d'écran agrège le visionnage d'une série réjouissante et les heures à « scroller » des courtes vidéos déprimantes. Nous gagnerions à investir dans des solutions innovantes de gestion du temps d'écran, notamment basées sur l'intelligence artificielle.

Mais il faudra aussi travailler sur la génération des contenus nocifs, violents ou de désinformation et donc traiter des sujets de fond comme l'anonymat en ligne.