Election : la Turquie va-t-elle sortir de l'« erdoganisme » ?

En Turquie, les élections présidentielle et législatives de mai 2023 (premier tour le 14 mai pour les deux, second tour le 28 pour la présidentielle) auront un caractère de référendum. Les électeurs sont, en effet, appelés à choisir entre deux voies politiques opposées.

En votant à la présidentielle pour Recep Tayyip Erdogan et aux législatives pour les partis de l'Alliance populaire constituée autour de lui et de sa formation l'AKP (Parti de la justice et du développement), ils soutiendront la consolidation d'un régime autocratique mettant en œuvre une politique répressive nationale-islamiste.

L'autre option est de voter pour le retour à la démocratie, à l'État de droit et au régime parlementaire. Le chef du Parti républicain du peuple (CHP, républicain, social-démocrate et laïc) Kemal Kiliçdaroglu incarne cette seconde option, qui signifierait la fin de l'erdoganisme, régime taillé sur mesure pour le pouvoir d'un seul homme. Pour la première fois, une très large coalition - la Table des Six, réunie autour du CHP, se présente unie face à Erdogan et son régime. Sera-ce suffisant pour mettre fin à un système dont l'édification a démarré il y a vingt ans ?

Le durcissement d'Erdogan

Le glissement progressif vers l'autocratie a commencé après les élections législatives de 2011. Sorti victorieux pour la troisième fois des élections générales, Recep Tayyip Erdogan, premier ministre depuis 2003, commença alors à faire l'éloge d'un système présidentiel qui lui permettrait de « diriger le pays comme une société anonyme » et de « prendre des décisions le plus vite possible ». En 2014, pour la première fois, le président de la République doit être élu au suffrage universel. Erdogan se fait élire et déclare que désormais « le régime est devenu, de fait, présidentiel ».

La tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 et le régime d'état d'exception qui a suivi lui donnèrent l'occasion de transformer cet état de fait en état de droit.

Grâce au soutien du parti d'extrême droite MHP, nouvel et indispensable allié de l'AKP pour conserver la majorité au Parlement, le régime présidentiel a été entériné de justesse (51,4 %) en avril 2017, à l'issue d'un référendum entaché d'irrégularités.

Une autocratie élective et répressive, sans séparation des pouvoirs, fondée sur une idéologie nationaliste-religieuse, une politique économique chaotique et une politique étrangère agressive et opportuniste s'est ainsi mise en place. Les réussites économiques d'antan ont laissé place à une grave crise marqu&ée par une très forte inflation, une croissance chaotique et la dépréciation vertigineuse de la livre turque.

Les tremblements de terre du 6 février 2023, qui ont causé des dizaines de milliers de morts, ont révélé toutes les faiblesses du système mis en place : l'incurie des institutions, les conséquences de l'hypercentralisation et du népotisme dans l'administration, les résultats des autorisations accordées à des fins électorales à des constructions non conformes aux normes antisismiques... C'est dans ce contexte que la Turquie est entrée dans la campagne électorale.

Une opposition enfin unie

Erdogan, en perte de popularité et pour la première fois en position défensive, a dû élargir la coalition formée avec l'extrême droite - l'Alliance populaire - vers des partis très minoritaires se réclamant d'un fondamentalisme islamiste radical. Face à lui, une coalition formée à la veille des élections de juin 2018, l'Alliance de la Nation, s'est élargie à d'autres partis et est devenue, en février 2022, la « Table des Six ».

La première expérience de formation d'un front uni anti-Erdogan avait donné des résultats probants lors des élections municipales de 2019. Prenant appui sur cette réussite, le chef du CHP, Kemal Kiliçdaroglu, a imposé à son parti un aggiornamento pour former des alliances avec les partis conservateurs.

La Table des Six, ou l'Alliance de la Nation, regroupe donc le CHP, le Bon parti (droite nationaliste formée en partie des dissidents de MHP), deux partis libéraux et conservateurs créés par des dissidents de l'AKP, et un parti qui représente l'islamisme historique et très critique à l'égard de la corruption et du népotisme de l'AKP. Ces six partis ont désigné Kiliçdaroglu comme leur candidat pour l'élection présidentielle. Le parti pro-kurde de gauche HDP (Parti démocratique des peuples) qui représente au Parlement la majorité des électeurs kurdes (la population kurde est estimée autour de 18 %), ainsi que les différents courants de la gauche, ont aussi appelé à voter pour lui.

Voyant venir ce danger de front uni, Erdogan avait pourtant pris le soin auparavant de faire écarter de la course présidentielle le très populaire maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), élu en 2019, en le faisant condamner en décembre 2022 à deux ans et sept mois de prison pour « insultes » à l'encontre de certains hauts fonctionnaires du régime. Le chef de l'État espérait voir la Table des Six se déchirer dans la recherche de son candidat à la présidentielle et finalement éclater. Sa stratégie a échoué et le large consensus réalisé autour d'un candidat anti-Erdogan unique a changé le contexte politique traditionnel dans lequel ce dernier avait l'habitude de manœuvrer facilement.

Un scrutin aux faux airs de référendum pour ou contre Erdogan

Depuis le virage vers un nationalisme religieux et autoritaire opéré par Erdogan au début de la décennie 2010, un des axes majeurs de sa stratégie politique a été d'attiser les fractures ethniques (Turcs-Kurdes), confessionnelles (sunnites-alévis) et culturelles (modernistes-conservateurs) qui travaillent la société.

Il se plaçait comme le leader naturel de la majorité sociologique turque, sunnite et conservatrice, accusant les représentants de l'opposition d'être des « diviseurs de l'unité nationale et confessionnelle », « le prolongement d'organisations terroristes » ou des agents de puissances étrangères ayant des visées sur la Turquie.

L'expression « authentique et nationale » devint son leitmotiv pour qualifier les actions de son gouvernement. Mais la composition des partis qui forment la Table des Six autour de Kiliçdaroglu, le soutien du mouvement kurde et des mouvements de gauche et la grave crise économique ont brouillé sa stratégie. La fracture entre les partisans et les adversaires d'Erdogan semble devoir surdéterminer l'issue des élections de mai 2023.

Avec une personnalité diamétralement opposée à celle d'Erdogan, Kilicdaroglu se positionne comme une « force tranquille » dans cette campagne électorale et a réussi à créer, ces dernières semaines, une vraie dynamique électorale. Il répond à l'aspiration d'une large partie de la population d'un retour à la quiétude, à une certaine normalité démocratique et à des politiques économiques plus rationnelles, moins chaotiques et imprévisibles par exemple au sujet des taux d'intérêt qu'Erdogan a fait passer en dessous de 10 % alors que le taux d'inflation s'approche de 100 %.

De son côté, le HDP, malgré la répression et les discriminations quasi quotidiennes qu'il subit, a réussi à former une alliance avec des petits partis de gauche pour les élections législatives. Et pour court-circuiter l'épée de Damoclès d'une dissolution par la Cour constitutionnelle à la veille du scrutin qui pèse sur lui depuis deux ans, il a pris la décision de se présenter aux élections sous les couleurs d'un autre parti, le Parti de la gauche verte. Cette alliance qui ne présente pas de candidat pour la présidentielle et appelle à voter Kilicdaroglu dès le premier tour aura aussi un rôle décisif à jouer dans la future assemblée. Le soutien de ses élus sera probablement nécessaire pour former une majorité parlementaire avec l'Alliance de la nation.

Le dénominateur commun de tous ces nouveaux mouvements de rapprochement est leur volonté de mettre fin au règne de vingt ans d'Erdogan, de revenir au régime parlementaire à travers un changement constitutionnel, de rétablir l'État de droit et les droits et libertés fondamentaux, de mettre fin à l'arbitraire, au népotisme, à la corruption et au recours à la religion comme instrument politique actif, et enfin de rétablir la confiance des acteurs économiques internationaux et de relancer les négociations avec l'UE, au point mort depuis plusieurs années.

Et après les élections ?

Si l'opposition gagne ces élections, la tâche pour sortir du système légué par l'erdoganisme sera immense, et en tout état de cause la Turquie ne deviendra pas rapidement une démocratie apaisée. On ne peut qu'espérer que ce grand moment d'effervescence démocratique ne soit pas passager, comme ce fut le cas plusieurs fois dans le passé.

En revanche, en cas de nouvelle victoire d'Erdogan et de l'AKP, la Turquie s'engouffrera pour longtemps dans le camp des autocraties populistes et du national-capitalisme autoritaire. Les espoirs d'une sortie possible de l'autocratie par les élections seront affaiblis.

Et si l'opposition gagne mais Erdogan ne reconnaît pas les résultats des élections ou si le système juridique qu'il a mis en place annonce des résultats contraires ?

Cette question est bien sûr dans la tête de tous les électeurs de l'opposition en Turquie. Mais à part organiser une grande mobilisation civile pour assurer la sécurité du scrutin et réaliser un travail acharné pour convaincre les électeurs hésitants à voter pour le changement, tous les partis d'opposition sont unanimes pour ne pas parler de cette hypothèse sombre avant les élections.

D'abord pour ne pas effrayer les électeurs par un tel scénario du chaos, pour le moment hypothétique, et les dissuader ainsi d'aller voter ; ensuite, parce qu'il est impossible et surtout contreproductif de parler aujourd'hui des moyens et des modalités de lutte contre un tel coup de force qui signifierait qu'Erdogan aura franchi le Rubicon et se sera engagé dans la voie d'une dictature assumée comme telle. L'opposition aspire d'abord à gagner les élections dans les urnes ; il sera temps, alors, de prendre les mesures nécessaires pour que la volonté populaire soit respectée.

Par Ahmet Insel, Économiste, politologue, professeur émérite à l'Université Galatasaray, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.