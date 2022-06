Et si revenir aux fondamentaux était l'avenir de la presse magazine à l'instar du disque vinyle ?

C'est parfois à l'occasion d'un événement somme toute anecdotique que les idées émergent. En redécouvrant par exemple au détour d'un déménagement de vieux 45 tours nichés dans une bibliothèque, des centaines de CD, et quelques disques durs remplis de MP3 gravés il y a 20 ans, alors que l'iPod était en vogue. Les CD survivent rarement, comme ces disques durs devenus obsolètes avec l'avènement du streaming musical par abonnement.

En revanche, les vinyles tout comme les vieilles platines - trop précieux pour être jetés - sont généralement conservés pour leur haute valeur ajoutée permettant de vivre une expérience sensorielle plus riche et plus longue. Cet exemple évocateur est aisément transposable à la presse objet dont l'essor actuel est perceptible jour après jour.

La numérisation : une alternative au demeurant limitée

Les champs des possibles toujours un peu plus nombreux peuvent être insidieux, comme le démontrent certaines expériences entrepreneuriales dans le domaine de la musique enrichie, telles que celle autour du projet de format audio "MXP4". La vision était alléchante : développer un format audio augmenté permettant une lecture complétée de titres musicaux, destinée à combler les amateurs de musique en recherche d'expérience immersive (accès aux différentes pistes d'un morceau, possibilité infinie de remix, accès aux paroles, accès à des images exclusives), promesse d'un rebond significatif pour une industrie musicale en pleine crise.

Malgré de belles perspectives, le concept s'est avéré plus difficile à mettre en œuvre qu'il n'y paraissait, en raison des différentes problématiques soulevées (technologie compliquée, droits d'auteurs, expérience utilisateur douteuse, essor du streaming...). Ce constat traduisait sûrement aussi une autre attente des fans de musique, plutôt en recherche d'un matériau sonore de très grande qualité et fidèle à la vision de l'artiste, mais aussi d'un objet qu'ils pourraient admirer... C'est d'ailleurs à juste titre que le vinyle connaît un regain d'intérêt certain depuis quelques années.

La presse objet : en route vers un futur souhaitable

Fort de ce constat et face à certaines tendances renforcées par la pandémie (chute de la diffusion physique en raison d'une expérience de lecture de plus en plus digitale et de la popularisation du streaming), s'interroger sur la presse et surtout la presse affinitaire, culturelle et spécialisée est une démarche qui a du sens. D'autant plus qu'un certain nombre de formats longs, tels que le podcast, sont fortement plébiscités en ce moment et révèlent une nouvelle attente des consommateurs lassés du snack content. Les interviews de Matthieu Stefani ("Generation Do It Yourself") qui échange avec des entrepreneurs pendant plus de 3 heures en sont un bon exemple : elles permettent de s'immerger dans des parcours de vie passionnants et atypiques.

De fait, et si l'on repensait la presse magazine comme on crée un vinyle où la musique est stockée de façon spatiale et non numérique, conférant au disque une subtilité que les autres supports n'ont pas ? Et si l'on fabriquait des magazines pour cultiver la lecture longue, à l'image du vinyle qui tourne lentement ? Et si l'on imprimait des magazines tel qu'on presse un vinyle dont les sillons font vibrer avec émotion la tête de lecture ? Et si l'on concevait les magazines comme on façonne des coffee table books en cuir vinyle qui viennent agrémenter les pièces de vie ?

Il n'y a pas de fatalité à la crise de la presse comme il n'y avait pas de fatalité à la crise du disque en 2000. Si le digital est un atout indéniable qui favorise une diffusion massive et un engagement quotidien des lecteurs fidèles à des marques médias, il est important de réinventer l'expérience utilisateur avec une presse de qualité permettant à la fois une lecture papier dans le temps long sur un support concret de belle facture.