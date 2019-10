Faut-il avoir peur de la surpêche ?

En août dernier, à Genève (Suisse), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites) a ajouté à sa liste des espèces en danger les raies et les requins, victimes de surpêche. Depuis nombre d'années, associations et ONG alertent sur le fait que nos océans, mers et rivières sont en train de se vider rapidement. En effet, selon la Cites, la part de poissons dont le rythme de pêche est supérieur à celui de leur reproduction a plus que doublé depuis les années 1980.

La raison de cette surpêche s'explique par l'envolée de la demande mondiale. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), elle est passée entre 2011 et 2016 de 130 millions de tonnes à 151,2 millions de tonnes (+ 16,3 %), alors que la population mondiale progressait de 7 à 7,4 milliards d'individus (5,7 %). Rapportée par habitant, elle est passée de 18,5 kg en 2011 à 20,3 kg en 2016, et elle devrait atteindre 21,8 kg en 2025, selon l'OCDE. En résumé, chaque habitant de la planète mange en moyenne le double de poissons et de fruits de mer qu'il y a cinquante ans.

Cette accélération s'explique aussi par les nouveaux...