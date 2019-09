Ebola bientôt vaincu ?

L'information est loin de faire la une des journaux, pourtant elle mérite qu'on s'y attarde. La République démocratique du Congo (RDC) fait face depuis plus d'un an à l'épidémie Ebola, une maladie contagieuse, et « mortelle entre 25 % et 90 % » selon les situations, estime l'OMS. En 2014, elle avait causé la mort de 11.000 personnes en Afrique de l'Ouest, en Guinée, au Liberia et au Sierra Leone. À l'époque, la vitesse à laquelle se répandait le virus avait fait craindre une pandémie. Malgré ses 2006 morts et plus de 3.000 cas répertoriés, la RDC a réussi à contenir la maladie.

C'est d'autant plus remarquable que ce grand pays africain compte parmi les plus pauvres de la planète et que la maladie sévit à l'est du pays, dans le Sud-Kivu, une région tristement célèbre pour les violences exercées par les seigneurs de guerre et l'exploitation illégale de mines, sans compter « d'autres défis sanitaires comme la rougeole et le paludisme », rappelait le secrétaire général de l'Onu, António Guterres, en visite sur le terrain en début de semaine.

Cette lutte passe par deux actions. Il y a d'abord la vaccination de plus de 200.000 personnes à titre préventif. Le vaccin, produit par le...