L'affaire Griveaux, acte de naissance d'une nouvelle ère politique et médiatique en France

Ce que l'on peut raisonnablement qualifier d'Affaire Benjamin Griveaux vient de nous rappeler que l'espace public -et nous en faisons tous l'expérience- s'élargit et se complexifie... Le concept même de vie privée est redéfini par les extensions récentes que nous donnons, presque tous, à la visibilité publique de nos activités personnelles voire intimes.

Des boules lancées dans un flipper digital

L'expérience que nous vivons, ou que nous nous apprêtons tous à vivre, nous lance comme des boules dans un incroyable flipper digital de la conversation et de l'information désintermédiée et, surtout, démultipliée dans ses offres narratives. Le résultat est plus que déstabilisant.

Même lorsque l'on pense être immunisé par ses convictions politiques et personnelles, sa compétence médiatique ou professionnelle, construites dans la durée, l'incroyable surgit invariablement au détour de la rue digitale : la suspicion se généralise, on se surprend à hésiter, à mettre en doute une réalité que l'on croyait observer et surtout comprendre.

Un alter monde, celui de la distorsion permanente

Nos amis américains qui sont actuellement bombardés par l'incroyable et, je dois l'avouer, extraordinaire dispositif mis en place par les équipes de Donald Trump pour sa stratégie de défense face à la procédure d'Impeachment et désormais de contre-attaque électorale, sont projetés dans un alter monde. Celui de la distorsion permanente, aux émetteurs démultipliés, macro et micro scénarisée. La vérité est de plus en plus complexe à localiser.

Entre cris et chuchotements, entre la puissance d'une saturation médiatique collective massivement délivrée et la précision affective de conversations individualisées positives ou négatives, ils sont tous, qu'ils le veuillent ou non, impactés et surtout bousculés dans leurs fondamentaux les plus profondément enracinés.

L'idée centrale, c'est de créer la confusion

Élargissons un peu notre regard: ce qui est à l'œuvre, en termes de communication politique et électorale, loin de nos standards français, pour l'instant, ce sont des stratégies mise en œuvre par de nombreux dirigeants de régimes politiques qualifiés d'illibéraux ou de démocratures.

L'idée centrale, plutôt que d'interdire l'expression des adversaires politiques ou de briser par la force les dissidences, c'est de créer la confusion, l'incertitude et au final l'adhésion à leurs narrations le plus souvent positionnées comme protectrices.

Ils saturent les ondes et surtout tous les tuyaux, ils occupent tous les espaces de la conversation physique et digitale, démultiplient l'exposition à un contenu de marque ou de produit politique individualisé entre histoires positives et négatives.

La vérité n'est plus qu'un concept

La vérité n'est plus qu'un concept qui ne rencontre plus les réalités projetées. Le bruit fonctionne comme un dôme protecteur inviolable de la position des leaders émetteurs et les micro-chuchotements personnalisés pour les oreilles de chaque citoyen sèment le doute jusque chez les ennemis et séduisent les incertains. Ces dirigeants ont appris à utiliser la magie politique et le pouvoir conversationnel des médias sociaux.

Notre défi collectif, c'est désormais de refuser le déni du « c'est un accident », de ne pas se cacher derrière la création létale d'une nouvelle ligne Maginot digitale française ou européenne. Notre défi, c'est désormais d'intégrer et de tenter de maîtriser ces mutations irréversibles à l'œuvre au cœur de nos expériences individuelles mais aussi collectives qu'elles soient politiques mais aussi business et diplomatiques. Il n'y a pas d'option. C'est une nouvelle ère, il faut tout faire pour qu'elle demeure démocratique.

___

(*) Par Jean-Christophe Gallien

Politologue et communicant

Enseignant à l'Université de Paris la Sorbonne

Président de j c g a et Directeur de Zenon7 Public Affairs

Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals