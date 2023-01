L'âge du départ à la retraite devrait passer à 67 ans en 2027... au Royaume-Uni

Vu de loin, le système des retraites en France ne diffère pas sensiblement de celui du Royaume-Uni. Il existe essentiellement trois niveaux de cotisations : un système public par répartition dans lequel les retraites sont financées par les impôts, les retraites professionnelles liées au travail et les retraites privées. Les travailleurs peuvent cotiser à ces trois niveaux. Toutefois, cela cache à la fois des différences structurelles dans les systèmes et des différences culturelles.

Au Royaume-Uni, l'âge de la retraite d'État n'a cessé d'augmenter. Il devrait passer à 67 ans en 2027 et il est prévu de le porter à 68 ans. En France, il est pour l'instant que de 62 ans (64 à partir de 2030), et il est le plus bas d'Europe. En France, l'âge de la retraite est un sujet beaucoup plus sensible, ce qui explique l'énorme opposition aux réformes des retraites du président Macron. On peut se demander pourquoi ?

30 années de cotisation

La France et la Grande-Bretagne ont des structures démographiques assez similaires. Les deux pays comptent environ 67 millions d'habitants, bien qu'avec 13,7 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, la France soit légèrement plus âgée que le Royaume-Uni, qui n'en compte que 12,5 millions. Si l'on tient compte de l'âge de la retraite, les différences sont plus marquées. Au Royaume-Uni, il y a 3,3 adultes en âge de travailler pour chaque personne âgée de 66 ans et plus, mais en France, il n'y en a que 2,2 sur la base de l'âge de la retraite de 62 ans (en supposant l'âge d'entrée sur le marché du travail à 20 ans).

Bien qu'il existe de nombreuses différences techniques dans les règles de retraites, une différence essentielle entre la France et le Royaume-Uni est que la retraite d'État est en moyenne environ 50 % plus élevée que la valeur de base de la retraite d'État britannique. D'autre part, il suffit de 30 années de cotisation pour bénéficier d'une retraite complète au Royaume-Uni, contre 43 années en France.

Cette comparaison est également simpliste, car elle ne tient pas compte de la valeur des retraites professionnelles et privées, qui ont une valeur plus élevée au Royaume-Uni et sont également gérées de manière indépendante. Par exemple, vous pouvez percevoir votre retraite professionnelle ou privée à partir d'un âge assez précoce, selon le régime, mais à des taux actuariellement réduits. Les incitations fiscales sont également un grand encouragement à l'épargne.

Le système de retraite français étant plus centralisé que celui du Royaume-Uni, il est sans doute plus sujet à des contestations. Au Royaume-Uni, les grèves concernant les retraites ont tendance à se limiter à des professions spécifiques, comme les cheminots ou les professeurs d'université, et sont souvent associées à des revendications salariales. Cela signifie que l'augmentation de l'âge de la retraite d'État au Royaume-Uni a été relativement peu controversée - du moins jusqu'à présent. Cependant, de nouveaux changements se préparent outre-Manche.

Le coût des retraites étant déterminé par le nombre et l'âge des personnes âgées, le Royaume-Uni s'intéresse à la possibilité de lier l'âge de la retraite à la longévité, ce que la France pourrait également envisager. Un exemple serait de lier l'âge de la retraite de telle sorte qu'une personne passe en moyenne un tiers de sa vie adulte dans les années de retraite et deux tiers dans le travail.

Un examen quinquennal de l'âge de la retraite d'État au Royaume-Uni fera l'objet d'un rapport en 2023. Les questions qu'il examine sont résumées dans un rapport indépendant intitulé : « Not if but when' the demographic and fiscal case for increases in state pension age », publié par ILC-UK* en association avec la Bayes Business School. Tout comme en France, l'élan est en faveur de nouvelles augmentations de l'âge de départ à la retraite, mais il est clair que la tâche en France est plus politiquement compliquée qu'au Royaume-Uni.

____

* The International Longevity Centre UK.