La bande-annonce de Macron 2022

Quel rythme ! Emmanuel Macron avait le verbe alerte hier soir. Un ton très affirmé, plein de certitudes, celui d'un chef qui vient, selon ses propres propos de mener son armée à « une première victoire » contre le virus ennemi.

Un chef qui veut aussi incarner le premier rebond d'une « réinvention » de la France et de l'Europe qu'il propose non seulement pour les deux années à venir, mais pour la prochaine décennie ! Plus que le cap attendu, il s'agissait du véritable teaser du lancement de sa prochaine campagne présidentielle.

Président accélérateur et autosatisfait

Jouant des coudes médiatiques pour reprendre le contrôle du tempo politique, Emmanuel Macron, président accélérateur, nous a projeté dans un retour confiant à la vie presque normale plus rapide que prévu. Avançant derrière le bouclier protecteur d'un bilan stratégique et opérationnel qu'il auto-évalue très positivement, il n'hésite pas à engager les Français à être fiers de cette réussite collective. Le président en mouvement veut aussi neutraliser par avance les attaques de ses adversaires par la révélation offensive des corrections des « failles, fragilités, dépendances ou lourdeurs » préexistantes ou oubliées qui furent révélées par l'épreuve d'une crise terrible et unique.

La réinvention et l'indépendance de la France et de l'Europe

Survolant la météo sanitaire, il a dessiné les contours de la prochaine bataille, celle de l'épreuve économique. Là aussi, il s'octroie à lui-même un satisfecit comparé en rappelant l'ampleur des mesures nationales et les « 500 milliards d'euros » déjà engagés mais aussi la révolution financière européenne qu'il a imaginée et obtenue et qu'il porte avec l'Allemagne pour « ensemble » livrer et gagner ce combat.

Ignorant des élections municipales qu'il semble, on le comprend, vouloir déjà effacer, il nous donne un prochain rendez-vous en juillet. Date à laquelle il précisera le contenu de cette bande annonce de sa prochaine campagne. Celle, martelée, de la réinvention et de l'indépendance de la France et de l'Europe qu'il veut fortes, souveraines, solidaires et écologiques.

L'énergie du jour qui vient !

Il livre les bonnes feuilles de la « reconstruction » qu'il veut conduire. Unité et ordres républicains entre intransigeance face aux racismes mais aussi face aux communautarismes, « la République n'effacera aucune trace ni nom de son histoire » et rôle essentiel des forces de l'ordre. Il annonce de nouveaux équilibres pour l'organisation territoriale pour « libérer la créativité et l'énergie du terrain » car « tout ne peut pas se décider à Paris ». Il appelle à un pacte productif technologique, industriel et agricole, emplois de demain entre environnement, stratégie maritime... et la nécessité de travailler et produire plus et plus proprement. Et il place au cœur la jeunesse sans oublier les aînés.

Bande annonce de campagne, on vous le disait, avec un final, encore long, qui annonce le slogan à venir : « Ayons ensemble cette volonté de conquérir cette énergie du jour qui vient ! »

On n'en doutait pas vraiment. Emmanuel Macron ne démissionnera pas et il sera bien candidat à sa réélection en 2022.

Avec qui à Matignon et contre qui ? À qui le tour !

Par Jean-Christophe Gallien

Politologue et communicant

Président de j c g a

Enseignant à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals