La France a tout pour être un leader du numérique (1/3) : les barbares et les empereurs

Rien ne nous empêche de sortir de la crise par le haut, de nous appuyer sur elle pour faire que la France réussisse une forte croissance qualitative fondée sur un effort soutenu d'innovation globale, technique, organisationnelle, exemplaire pour beaucoup de pays.

Rien ne nous en empêche. Il ne nous manque rien. Nous avons tout pour réussir : les ingénieurs, la R&D, les moyens financiers. Il ne nous manque que la vision.

Comment ? En créant un demi-millier de licornes. Ce devrait être l'ardente nécessité du nouveau Président de la République. Pourquoi 500 ? Parce qu'il faut créer les conditions nécessaires à la création de nouveaux écosystèmes et aux approches en silos.

Rappelons que le terme « licorne » fait référence à toute start-up qui atteint une valorisation de 1 milliard de dollars. Uber, AirBnB, Snapchat et Pinterest sont des licornes bien connues.

La plupart du temps, toutes les licornes ont provoqué une nouvelle façon de faire des affaires dans le domaine auquel elles appartiennent. Uber, par exemple, a changé la façon dont les gens se déplacent. AirBnB a changé la façon dont les gens planifient économiquement leur séjour dans des destinations nationales/étrangères lorsqu'ils voyagent, et Snapchat permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos, de les échanger avec leur famille et leurs amis et de discuter, ce qui a considérablement perturbé l'utilisation du réseau de médias sociaux.

Les licornes sont pour la plupart des "starters" dans leur industrie respective. Ils changent la façon dont les gens font les choses et créent progressivement une « formation d'habitudes » pour leurs produits et/ou services. Ils maintiennent l'innovation en marche pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents.

Cette vision nécessite de comprendre les avantages concurrentiels que les futures licornes pourront obtenir en mettant au cœur de leurs stratégies les 11 principes suivants.

Déplacer la création de la valeur des équipements vers les services.

Ne pas automatiser le passé. Il faut le réinventer.

Miser sur les nouvelles créations de valeurs à l'ère de l'ATAWAD [1] .

. Une obsession : arriver à de meilleures synergies avec le PEC [2] .

. Aller vers la construction d'écosystèmes/clusters.

Valoriser le poids des clients finals et de la relation avec ses citoyens/consommateurs.

Mettre en œuvre de nouveaux processus de création de valeur et donc de nouveaux modèles économiques.

Avec ce nouveau processus de création de valeur, la connaissance est le pouvoir, et non pas les données.

Assurer l'implication de l'humain.

S'impliquer dans le durable.

Profiter de la nouvelle connectivité.

1. Le déplacement de la création de la valeur des équipements vers les services

L'ardente obligation est désormais de rompre avec le passé pour construire l'avenir que nous voulons. Nous devons pour cela exploiter l'apport des innovations digitales dans un monde devenu globalement numérique et massivement interconnecté, ce qui influence directement la production de valeur. Encore faut-il combattre une vision à la fois mécaniste et uniquement monétaire.

Pour comprendre ce nouveau paradigme, il faut notamment avoir une approche globale et une mise en perspective des interactions qui lient les contenus, les équipements d'accès à Internet, les infrastructures et le commerce dans une véritable tectonique : la tectonique des médias.

Dans ce contexte, les entreprises gagnantes vont de plus en plus réellement exploiter la nature interactive de ce nouveau média pour créer des échanges et des services plus riches, qui ne soient plus à sens unique. L'utilisation de ce nouveau média sera d'autant plus efficace qu'il permettra aux entreprises d'écouter les attentes « latentes » de leurs clients, de leur donner la possibilité de s'exprimer en confiance, de façon individuelle, n'importe où et n'importe quand.

2. Ne pas automatiser le passé. Il faut le réinventer.

Il ne faut donc pas automatiser le passé et le réinventer en visant la destruction créatrice (terme inventé par Joseph Schumpeter), c'est-à-dire un processus par lequel quelque chose de nouveau entraîne la fin de quelque chose qui existait avant lui. La destruction créatrice est nécessaire au progrès de la société. Le terme est utilisé dans presque tous les domaines de la vie, tels que la science médicale, l'économie et les technologies de l'information et presque tout.

3. Miser sur les nouvelles créations de valeurs à l'ère de l'ATAWAD

Se construit une société où chacun peut, s'il le veut, demeurer connecté à ses différentes sphères, domestique, familiale, professionnelle, sociale, à tout moment, où qu'il soit, quel que soit le terminal dont il dispose, ordinateur ou téléphone fixe ou portable, console de jeux, ou autre. Les futures licornes vont valoriser le fait que le correspondant que nous joignons peut se trouver dans un transport et travailler ou gérer sa vie privée à distance, il est peut-être dans un centre commercial, en train de régler des problèmes domestiques ou professionnels, tout en comparant sur son terminal l'offre d'un magasin à celle d'autres enseignes physiques ou en ligne. Dit autrement, les futures licornes vont obtenir un avantage concurrentiel de la suppression des contraintes de temps et de distance.

4. Une obsession : de meilleures synergies avec le PEC

Si l'intelligence collective n'est pas la somme des talents individuels mais la résultante de la qualité des interactions et de la productivité des échanges collaboratifs (le PEC) entre talents et projets personnels, les techniques collaboratives de travail en réseau, de capitalisation et de mutualisation d'expériences, y compris ratées, constituent une ressource précieuse. Les futures licornes vont profiter de l'entrée dans l'ère de l'Internet des Communautés Étendues (Augmented Communities, dit I.AC).

5. La construction d'écosystèmes/clusters

Les futures licornes vont transformer le slogan du client censé se trouver au centre des préoccupations de l'entreprise en réel levier de compétitivité et de croissance. Exploiter les techniques numériques dans ce but signifie s'efforcer d'écouter les clients actuels ou potentiels, de déceler leurs attentes latentes et de traduire celles-ci en produits ou services. Le vrai métier des futures licornes va se définir par cette capacité de détection et de traduction.

Étant donné la force des aspirations individualistes, cela va réclamer de plus en plus du sur mesure, des produits et services conformes aux valeurs, aux concepts de chacun. Or les innovations digitales rendent possible le sur mesure de masse dans des conditions économiques que seule la production en séries monotones permettait d'atteindre à l'époque de la mécanisation taylorienne.

Les futures licornes vont donc tenir compte de cela. Elle peuvent, comme nombre de vieux champions accoutumés à imposer leur offre, user de leur puissance pour tenter des passages en force par les matraquages publicitaires et les pressions. Une innovation économique consistera au contraire à coopérer avec leur client. Le modèle économique le plus prometteur est sans doute résumé par la formule « vendre avant de produire ».

6. Valoriser le poids des clients finals et de la relation avec les citoyens/consommateurs

Les futures licornes vont mettre au cœur de leur stratégie un point essentiel, c'est que le client final, le grand public, n'est d'ores et déjà plus seul, car il est constamment connecté et peut en permanence se documenter, se faire conseiller. Avec l'Internet du Moi Augmenté (Internet of Augmented Me, dit I.AM), il devient possible de contacter le prospect à tout moment, de construire un lien quotidien avec lui, ce qui constitue une source potentielle majeure de revenus.

Dans le contexte de l'I.AM, le client achètera de plus en plus de la tranquillité, de la sécurité, des moments de temps à valeur ajoutée. Les acteurs gagnants seront ceux qui sauront le mieux se mettre dans la situation et la logique du client. Ils créeront de la croissance car ils sauront proposer les prestations que ce client est prêt à payer. Et il est si coûteux d'établir un lien avec le client qu'il faut exploiter le contact...

7. Mettre en œuvre de nouveaux processus de création de valeur et donc de nouveaux modèles économiques

Ces nouveaux processus comprennent notamment :

Une utilisation omniprésente de l'IoT, basée sur des capteurs intelligents qui contribuent à la génération, au traitement et à l'échange de connaissances, améliore les performances des opérateurs humains et robots.

L'optimisation de leur coopération avec l'environnement environnant améliore toutes les activités au sein de cet environnement.

La durabilité en réduisant la consommation d'énergie et en augmentant la « softwarisation » (ou « logicisation ») du réseau.

Les modèles économiques vont modifier profondément les relations entre les entreprises et leurs clients en rééquilibrant cette relation au profit de ces derniers.

Avec ce nouveau processus de processus de création de valeur, la connaissance est le pouvoir, et non pas les données.

8. L'implication de l'humain

Le nouveau processus se CONCENTRE sur l'implication de l'humain et surtout sur la co-création avec l'humain. L'objectif est de faire progresser la collaboration entre les humains et les machines. Les humains sont assistés à la fois dans le travail physique et dans la prise de décision.

L'objectif est de permettre aux humains de consacrer plus de temps à la planification et à l'élaboration de stratégies, en réussissant un mélange de savoir-faire humain et d'automatisation. Le processus 3.0 était entièrement consacré à la production de masse. Le processus 4.0 concernait la personnalisation de masse.

9. Le durable

Le processus 5.0 vise donc à créer de la valeur en concevant des innovations robustes, responsables et durables qui sont en harmonie avec les valeurs sociétales. La pénurie croissante de ressources et d'énergie, la détérioration des infrastructures, la crise environnementale et la demande d'avantages sociaux ont conduit au développement du concept de cité intelligente (smart city) qui traite de l'application des technologies intelligentes aux services et composants d'infrastructure.

Cela comprend l'application de technologies informatiques pour rationaliser l'administration municipale, l'éducation, les soins de santé, la sécurité publique, l'immobilier, les transports et d'autres services publics. Une smart city vise également à l'optimisation de ses ressources en planifiant ses activités de maintenance préventive et de sécurité. L'objectif principal est d'intégrer l'infrastructure physique, informatique, sociale et commerciale.

10. La nouvelle connectivité

La connectivité est un élément clé du processus 5.0 pour améliorer la numérisation dans presque tous les environnements. L'infrastructure de connectivité (une « atmosphère IP ») sera omniprésente lorsque ses performances et l'intégration d'environnements divers rendront la couverture des utilisateurs large, fiable et adaptée au domaine d'application pour lequel elle est demandée.

La 5G a ouvert une nouvelle ère de connectivité, caractérisée par une approche de support par conception pour des secteurs verticaux clés, tels que la société et l'industrie, ainsi que des catalyseurs technologiques clés, notamment l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT[3]). La 6G va révolutionner la connectivité.

La connectivité omniprésente permettra une coopération efficace entre les humains et les robots basés sur l'IA. Ce paradigme encourage la relation entre les humains et les robots dans les domaines cyber-physiques, en s'appuyant sur des communications utilisant nos cinq sens et basées sur des hologrammes. Les dispositifs portables et implantables sont également des moyens possibles d'appliquer efficacement la connectivité omniprésente aux processus 5.0.

Les domaines verticaux auront besoin de données appropriées et fiables pour tirer le meilleur parti de la connectivité omniprésente. Ce concept s'applique en particulier au processus 5.0. Les performances omniprésentes du réseau nous permettent de nous concentrer sur les données basées sur le cloud, ce qui améliore la flexibilité et la sécurité de l'ensemble des systèmes. L'edge computing[4] est donc un atout clé dans le déploiement des processus 5.0.

Dans ce contexte, les nouvelles créations de valeur qui seront au cœur des modèles économiques des licornes (les barbares) par rapport à celles des entreprises traditionnelles (les empereurs) auront lieu dans le contexte suivant.

L'augmentation de l'efficacité de l'utilisation du capital fixe et circulant (le ROCE).

Les majordomes, les coachs, les assistants de toute sorte vont se généraliser.

Les métiers des entreprises devront être repensés pour transformer les entreprises en des entreprises de type « places de marché » (marketplaces).

L'intelligence prévisionnelle sera au cœur de l'avantage concurrentiel.

La coopération en confiance de tous les acteurs sera indispensable pour le développement du marché de la maison connectée et de la domotique.

La mise en commun de l'information client permettra la synergie des compétences, des métiers et des partenaires.

Le système impliquera la confiance et des partenariats durables, même entre concurrents : on sera en « co-opétition [5] ».

». Une organisation peut être représentée comme un ensemble de flux d'interactions entre acteurs internes, et aussi entre l'organisation elle-même et ses parties-prenantes externes. Il faudra donc raisonner en flux et non en stocks, ce qui signifie, en particulier, que l'entreprise ne possède ni ses salariés, ni ses fournisseurs, ni ses clients.

Les produits numérisés offriront de nouvelles fonctionnalités et fonctions en intégrant des composants numériques dans des produits physiques (artefacts numériques) et pourront être simultanément un produit et une plate-forme (avec un écosystème associé).

Les infrastructures numériques telles que l'analyse de données, le cloud computing et l'impression 3D existent déjà, et fourniront de nouveaux outils pour s'adapter rapidement à la concurrence.

La numérisation brouille les frontières entre la technologie et la gestion, fournissant de nouveaux outils et concepts de l'environnement numérique qui changent radicalement la façon dont les entreprises font face aux nouveaux défis managériaux, innovent, développent des relations et mènent des affaires.

Le nouvel environnement numérique oblige les entreprises à (1) utiliser des technologies et des plateformes numériques pour la collecte, l'intégration et l'utilisation de données, (2) à s'adapter à l'économie des plateformes, et (3) à trouver des opportunités de croissance pour rester compétitives.

L'intelligence prévisionnelle va donner naissance à de nouveaux modèles économiques et à la gestion de l'identification, de l'authentification et la signature nécessaire à toute transaction et à une valorisation de plus en plus importante de l'émotion et de la relation.

_______

[1] Any Time, AnyWhere, Any Device

[2] portefeuille d'expériences et de compétences

[3] Internet of Things

[4] L'edge computing (informatique en périphérie1 ou informatique en périphérie de réseau1) est une méthode d'optimisation employée dans le cloud computing qui consiste à traiter les données à la périphérie du réseau, près de la source des données. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Edge_computing)

[5] Coopération compétitive