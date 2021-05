BlaBlaCar, Back Market, Doctolib, Alan, ManoMano..., qui sont les licornes françaises ?

Après des années de balbutiements, la French Tech a réussi son décollage et est désormais sur orbite. En 2021, pas moins de quatre nouvelles licornes ont vu le jour, autant que toute l'année 2020, ce qui porte à 14 le nombre de startups françaises non-cotées mais valorisées au moins un milliard de dollars.

En septembre 2019, quand la France ne comptait encore que six licornes, Emmanuel Macron avait fixé un objectif de "vingt-cinq licornes en 2025". "On y sera, voire même davantage", estiment, à l'unisson, les experts consultés par La Tribune. C'est mathématique : plus les startups lèvent des fonds et réussissent des Séries A et des Séries B -ce qui était le cas ces dernières années-, plus elles grandissent et finissent par avoir besoin de lever encore plus d'argent pour conquérir leur marché et devenir des géants.

D'autant plus que l'écosystème du capital-risque s'est structuré et renforcé ces dernières années. De nouveaux fonds et véhicules d'investissement éclosent tous les ans et le plan Tibi, qui a encouragé les investisseurs institutionnels à promettre 6 milliards d'euros d'ici à 2022 -dont 3 milliards pour le "late stage" et 3 milliards pour développer les entrées en Bourse-, contribue à rendre l'investissement dans la tech très attractif, surtout post-Covid. Enfin, l'attrait des investisseurs étrangers pour les pépites hexagonales est désormais réel et va de pair avec la désinhibition des entrepreneurs français.

Voici les 14 licornes françaises

14. Back Market

Secteur : e-commerce (électronique reconditionnée)

Devenue une licorne en : mai 2021, lors d'une levée de fonds de 276 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 2,9 milliards d'euros (mai 2021)

Date de création : 2014.

Créé en 2014, Back Market est une place de marché dédiée aux produits électriques et électroniques reconditionnés, c'est-à-dire remis à neuf pour être revendus. La startup revend des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs, matériel hi-fi, consoles de jeu, appareils électroménagers ou encore des montres connectées. Contrairement à son concurrent Recommerce, qui se restreint au smartphone et "nettoie" lui-même les produits qu'il commercialise, Back Market met directement en relation le client final avec le reconditionneur, ce qui lui permet de se positionner en tiers de confiance et de limiter ses coûts. Ainsi, le consommateur achète des produits réparés, vérifiés et garantis, directement aux usines de reconditionnement certifiées, ainsi qu'aux distributeurs et aux marques grand public qui reconditionnent leurs appareils. Les prix, comparables à ceux des concurrents, sont inférieurs de 30% à 70% au prix du neuf. Back Market prend 10% de la transaction. Les consommateurs peuvent aussi revendre leurs appareils aux usines, en passant par la plateforme.

Lire aussi La nouvelle licorne Back Market n'a "pas envie de faire la fête" malgré sa levée record de 276 millions d'euros

13. Shift Technology

Secteur : assurance

Devenue une licorne en : mai 2021, lors d'une levée de fonds de 185 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars (mai 2021)

Date de création : 2013

Créée en 2014, Shift Technology propose un logiciel qui automatise les procédés, encore très manuels, de détection de fraudes chez les assureurs. Basée sur des technologies d'intelligence artificielle, l'offre de Shift Technology permet non seulement de détecter de nouveaux cas de fraudes, comme des réseaux en bandes organisées, mais aussi de les détecter plus rapidement. Shift Technology entend créer d'ici à deux ans en France "le plus important pôle mondial de data science dédié au secteur de l'assurance, constitué de plus de 300 data scientists".

12. Alan

Secteur : assurance

Devenue une licorne en : avril 2021, lors d'une levée de fonds de 220 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1,4 milliard d'euros (avril 2021)

Date de création : 2016

De « l'assurance santé centrée sur l'humain ». Telle est le proposition de valeur d'Alan. Dotée d'un agrément d'assureur depuis 2016 -le premier obtenu par une entreprise française depuis les années 1980-, l'Assurtech parisienne revendique plus de 155.000 membres et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sa force : la simplicité d'une offre 100% digitale, en rupture avec la complexité et l'opacité des mutuelles classiques.

Lire aussi PODCAST « 40 nuances de Next » avec Jean-Charles Samuelian, Alan

11. Vestiaire Collective

Secteur : e-commerce (produits de luxe de seconde main)

Devenue une licorne en : mars 2021, lors d'une levée de fonds de 178 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard d'euros (mars 2021)

Date de création : 2009.

Acheter du "seconde main", c'est-à-dire des vêtements ayant déjà été portés, a été longtemps perçu comme dévalorisant, et notamment dans le secteur très guindé du luxe. Vestiaire Collective a donc été patient : lancée en 2009, la startup a patiemment bâti sa communauté, travaillé son expérience client, et conquis peu à peu l'international, jusqu'en Asie, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Aujourd'hui, avec l'explosion du commerce en ligne depuis la crise du coronavirus et l'essor de la conscience environnementale, le seconde main devient tendance et Vestiaire Collective, qui a contribué à faire sauter ces verrous, en est l'un des premiers à en profiter. Soutenue par le géant du luxe Kering (Gucci, Yves Saint Laurent...), la pépite française revendiquait en mars 2021 11 millions de membres sur sa plateforme et 3 millions d'articles disponibles, partout dans le monde.

Lire aussi Comment Vestiaire Collective est devenue la 11e licorne de la French Tech

10. Mirakl

Secteur : logiciel (édition et gestion de marketplaces)

Devenue une licorne en : septembre 2020, lors d'une levée de fonds de 255 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1,4 milliard d'euros (septembre 2020)

Date de création : 2011

Mirakl édite un logiciel de création et de gestion de marketplace, ou place de marché, un secteur en pleine croissance. Concrètement, une marketplace est un espace sur le site e-commerce qui est accessible aux vendeurs extérieurs. La promesse des marketplaces géantes comme Amazon ou son équivalent chinois, Alibaba, est de permettre aux vendeurs "partenaires" de profiter d'une visibilité inédite sur Internet pour les aider à séduire rapidement et simplement de nouveaux clients. Car bien souvent, créer son propre site Internet, s'occuper de la logistique ou encore, assurer un service client peut se révéler coûteux et fastidieux pour une entreprise. Avec, en septembre 2020, 300 clients dans le monde, Mirakl se cache entre autres derrière les places de marché de Carrefour, la Fnac-Darty et de Conforama. Sa traction, notamment en Europe, vient également du fait qu'elle incarne une alternative aux géants du Net américains et chinois pour les enseignes européennes.

Lire aussi La startup de la semaine : Mirakl veut s'imposer comme "l'arme anti-Amazon"

9. Voodoo

Secteur : jeu vidéo (édition et gestion de jeux sur mobile)

Devenue une licorne en : août 2020.

Dernière valorisation connue : 1,2 milliard d'euros (août 2020)

Date de création : 2013.

Inconnu du grand public, Voodoo est pourtant déjà un géant. La startup parisienne est numéro un en terme de nombre de téléchargements de jeux mobiles sur l'App Store, le magasin applicatif d'Apple. Car Voodoo développe, édite et distribue des jeux grand public, distribués sur l'App Store et sur Google Play, en partenariat avec plus de 400 studios dans le monde. La startup est notamment à l'origine des jeux Paper.io, Dune! et Snake vs Block. Sa première levée de fonds, en 2019, était de 172 millions d'euros, auprès de Goldman Sachs, qui a vite flairé le potentiel de cette jeune pousse hors normes. En 2020, le géant chinois Tencent a pris une participation minoritaire dans la startup -d'un montant de 400 millions d'euros-, qui a fait de l'entreprise une licorne.

8. ContentSquare

Secteur : logiciel (analyse du comportement client)

Devenue une licorne en : mai 2020, lors d'une levée de fonds de 174 millions d'euros

Dernière valorisation connue : 2,8 milliards d'euros (mai 2021)

Date de création : 2012.

ContentSquare propose un logiciel d'analyse du comportement des internautes. Celui-ci permet à ses 750 clients dans le monde, dont 30 des 100 plus grandes entreprises mondiales, de comprendre très précisément ce que fait un client sur son site. Sa technologie peut analyser les moindres mouvements de la souris d'ordinateur et même les mouvements tactiles sur mobile : le "touch" (cliquer avec le doigt), le zoom ou encore le "swipe" (l'action de faire glisser du contenu sur l'écran pour passer d'une page à une autre). Son logiciel commercialisé en mode SaaS (software as a service), doté d'une interface pour visualiser et analyser les données, permet à ses clients d'augmenter l'engagement sur Internet, au téléphone et sur les applications, de réduire les coûts opérationnels et de maximiser les taux de conversion. En mars 2021, lors d'une levée de fonds de 408 millions d'euros, ContentSquare revendiquait des clients grands groupes dans les secteurs du luxe, du commerce, des médias, des télécommunications, du tourisme, de l'automobile, du BtoB et de la finance. Parmi eux : BMW, Gucci, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora, Verizon ou encore Carrefour.

Lire aussi La licorne ContentSquare lève 408 millions d'euros et explose le record de la French Tech

7. ManoMano

Secteur : e-commerce (marketplace de vente de produits de jardinage et bricolage)

Devenue une licorne en : janvier 2020, lors d'une levée de fonds de 125 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars (janvier 2020)

Date de création : 2013.

ManoMano est le leader européen de la vente en ligne de produits de bricolage et de jardinage. Sa croissance exponentielle depuis sa création en 2013 lui a permis de réaliser une levée de fonds par an et de s'implanter en France et en Europe, tout en développant une offre pour les professionnels du bâtiment, ManoMano Pro.

Lire aussi 4 mnLe spécialiste du bricolage ManoMano lève encore 125 millions d'euros pour conquérir l'Europe

6. Meero

Secteur : logiciel (retouches de photos à base d'intelligence artificielle)

Devenue une licorne en : juin 2019, lors d'une levée de fonds de 205 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars (juin 2019)

Date de création : 2014.

Meero applique l'intelligence artificielle à la retouche de photos professionnelles. La startup propose à ses clients -des agences immobilières et des hôtels-restaurants au début, toute entreprise ayant besoin de photos de qualité professionnelle ensuite, jusqu'aux particuliers désormais- des reportages photos jusqu'à trois fois moins cher que la concurrence, livrés en moins de vingt-quatre heures là où le traitement peut prendre plusieurs jours sans solution automatisée. La startup revendique une technologie de reconnaissance d'images "unique au monde", basée sur le deep learning (apprentissage profond via des réseaux de neurones, une technique d'intelligence artificielle). Ses algorithmes apprennent des procédés de traitement photo manuels des photographes et sont ainsi capables de retoucher, en quelques secondes, des milliers d'images.

Lire aussi 2 mnPODCAST. «Les valorisations trop élevées amènent de bonnes comme de mauvaises choses», Thomas Rebaud (Meero)

5. Ivalua

Secteur : fintech

Devenue une licorne en : mai 2019, lors d'une levée de fonds de 60 millions de dollars.

Dernière valorisation connue : 1,1 milliard de dollars (mai 2019)

Date de création : 2000.

Pépite très discrète de la fintech française, Ivalua est un éditeur de logiciels de gestion des achats, qui permet à ses clients grands comptes d'optimiser leurs finances, jusqu'au paiement.

Lire aussi 4 mnEt si Ivalua était l'autre licorne de la Fintech française ?

4. Doctolib

Secteur : santé

Devenue une licorne en : mars 2019, lors d'une levée de fonds de 150 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars (mars 2019)

Date de création : 2013.

Probablement la plus connue, avec BlaBlaCar, des startups françaises, Doctolib a révolutionné la prise de rendez-vous médicaux avec son site web et son application devenus incontournables. Peu avant la pandémie, Doctolib s'était également lancé dans la téléconsultation, qui a explosé lors des confinements et tend à devenir un nouvel usage dans la population.

Lire aussi 6 mnCoronavirus : explosion des téléconsultations en France, Doctolib grand gagnant

3. Deezer

Secteur : streaming musical

Devenue une licorne en : juillet 2018, lors d'une levée de fonds de 160 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard de dollars (juillet 2018)

Date de création : 2007.

Toujours loin derrière les leaders Spotify, Amazon Music Unlimited et Apple Music, le champion français du streaming musical s'est fait un nom et a trouvé sa place sur le marché, notamment en France et au Moyen-Orient. Et c'est dans cette zone que ses perspectives de croissance sont les plus importantes. La plateforme de streaming a signé un « accord à long terme » avec Rotana, également société du prince Al-Walid. Rotana, qui se revendique comme le « premier producteur et distributeur de musique en langue arabe de la région et possède un catalogue comprenant plus de 13.000 titres et 2.000 vidéos ». Cet accord permet à Deezer de distribuer en exclusivité ce catalogue musical dans des marchés délaissés par ses concurrents et où le secteur du divertissement est en pleine croissance, notamment l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats Arabes Unis.

Lire aussi 2 mnDeezer lève 160 millions d'euros pour se développer au Moyen-Orient

2. OVHCloud

Secteur : cloud

Devenue une licorne en : mai 2016, lors d'une levée de fonds de 250 millions d'euros.

Dernière valorisation connue : 1 milliard d'euros (mai 2016)

Date de création : 1999.

OVHCloud est le champion européen, et troisième mondial, de l'hébergement des sites internet dans le cloud. Basé à Roubaix et dirigé par l'entrepreneur Octave Klaba depuis sa création il y a plus de vingt ans, OVHCloud ambitionne de devenir une alternative aux solutions des Gafa pour les entreprises françaises et européennes.

1. BlaBlaCar

Secteur : mobilités

Devenue une licorne en : septembre 2015, lors d'une levée de fonds de 177 millions d'euros

Dernière valorisation connue : 1,6 milliard d'euros (mai 2021)

Date de création : 2006.

La première licorne de la French Tech est forcément l'une des startups les plus emblématiques du pays. Son cofondateur, Frédéric Mazzella, a tapé dans le mille avec son idée de plateforme collaborative, qui met en relation des automobilistes et des voyageurs, ce qui permet au premier de diminuer le coût de son trajet et aux seconds de voyager pas cher, la convivialité en plus. Depuis qu'elle a obtenu le statut de licorne, la route de BlaBlaCar n'a pas été toute droite et l'entreprise a rencontré de grosses difficultés, à commencer par un modèle économique difficile à pérenniser et la pandémie du Covid-19 qui a mis ses activités quasi à l'arrêt pendant de longs mois. Mais la pépite phare de la French Tech a toujours rebondi, a diversifié ses activités (bus, bientôt le train), a conquis de nouveaux marchés (en Europe notamment), a trouvé de nouveaux actionnaires (la SNCF) et a réussi, en mai 2021, une nouvelle méga-levée de fonds de 97 millions d'euros. Si bien qu'après avoir été la première licorne, BlaBlaCar pourrait être la première licorne qui réussit à entrer en Bourse d'ici à 2022.

Lire aussi 6 mnBlaBlaCar: "Après le covoiturage et le bus, nous lancerons le train" (Nicolas Brusson, DG)