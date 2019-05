La justice fiscale passe-t-elle par une taxation accrue des entreprises  ?

5 milliards d'euros, voici la baisse d'impôts promise par Emmanuel Macron effective à partir du 1er janvier 2020. Elle devrait passer par la baisse des niches fiscales d'entreprises, qui coûtent chaque année 40 milliards d'euros à l'État. Elles sont nombreuses : du gazole non routier à la TVA réduite des restaurateurs, en passant par le crédit impôt recherche. Cette décision de taxer avant tout les entreprises est-elle la bonne mesure pour réduire le sentiment d'injustice fiscale actuellement explosif en France ? Ou faut-il enfin procéder au « big bang » fiscal tant promis, et remettre à plat l'ensemble des niches fiscales, des entreprises et des particuliers ?

Nous en débattons avec Thomas Porcher, économiste et membre des Economistes atterrés, Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du Medef, Christine Kerdellant, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire "L'Usine Nouvelle".