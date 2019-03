« Tout d'un coup, il a monté le marchepied du tracteur et m'a donné une dizaine de coups de poing. J'étais coincé dans la cabine et ne pouvais pas bouger. » Le témoignage de ce céréalier de l'Ain, sauvagement frappé par un riverain au début du mois, a ému la profession. L'agresseur voulait empêcher l'agriculteur d'épandre un herbicide sur son champ, persuadé qu'il procédait à un empoisonnement. Nombreux sont ceux qui ne comprennent plus ces consommateurs devenus fous, au point que certains en viennent aux mains.

Les pesticides, un mal nécessaire depuis toujours

Depuis quelques années, deux idées se sont massivement répandues dans la population. La première est que l'utilisation actuelle des pesticides constitue un risque sanitaire grave et non maîtrisé. La seconde est qu'il existe une alternative qui résoudrait tous ces problèmes : le « bio ». Ces deux idées sont scientifiquement infondées.

Les pesticides sont un mal nécessaire depuis toujours. Les anciens écrits témoignent que les populations de la Grèce antique, du Moyen et de l'Extrême Orient utilisaient déjà des substances répulsives ou toxiques pour lutter contre les nuisibles. Insectes, rongeurs, champignons, mauvaises herbes... Les cultures subissent des dommages qui peuvent les dévaster. Pour s'en prémunir, les agriculteurs utilisent des pesticides, aussi appelés produits phytosanitaires.

Comme pour les médicaments, il ne faut pas en abuser, car ils ont aussi des effets secondaires. Mais ils sont aujourd'hui indispensables. Et l'agriculture dite « biologique » ne fait pas exception.

Contrairement à ce qui est couramment véhiculé, le « bio » utilise aussi des pesticides. Mais alors, quelle différence ? Le cahier des charges du « bio » n'accepte que des intrants qualifiés de « naturels », et la liste est longue. Ils n'en sont pas moins toxiques pour les humains et l'environnement. Comme toute substance chimique, naturelle ou non, la dose fait le poison et son exposition conditionne le risque.

Des pesticides « naturels » pour le « bio » ?

La définition de « naturel » est d'ailleurs toute relative. Par exemple, le sulfate de cuivre, un pesticide « bio » indispensable pour lutter contre le mildiou, une maladie fongique à l'origine de la grande famine irlandaise, est produit industriellement par le décapage chimique du cuivre par l'acide sulfurique et n'est pas disponible à l'état « naturel ». Son profil toxicologique pour les humains et l'environnement est d'ailleurs bien plus néfaste que... le glyphosate, un herbicide conventionnel qui subit depuis plusieurs mois les foudres d'un emballement médiatico-politique disproportionné.

Si les pesticides sont toujours plus contrôlés, évalués et maîtrisés, comme pour les médicaments, il existe des loupés. Certaines molécules se sont révélées être plus dommageables que prévu pour la santé et l'environnement. C'est le cas par exemple de la roténone, une molécule extraite de plantes tropicales, dont on a démontré qu'elle entraînait un risque accru de développement de la maladie de Parkinson pour les applicateurs. Ce pesticide « naturel » et « bio » a été interdit en 2011.

L'arbitrage entre la protection des plantes et les effets secondaires des pesticides est délicat. Mais croire que l'agriculture « biologique » permettrait de le surpasser est illusoire. En l'état actuel des connaissances, l'autorité européenne de sécurité alimentaire considère qu'il est peu probable qu'une exposition à long terme des résidus de pesticides affecte négativement notre santé.

Quant aux agriculteurs, l'Inserm considère qu'il y a de grandes présomptions que huit formes de cancer et trois maladies neurodégénératives (notamment la maladie de Parkinson) soient surreprésentées dans la profession à cause des pesticides, « bios » ou non. L'incidence globale de tous les cancers est néanmoins plus faible chez les agriculteurs que dans le reste de la population.

L'agriculture « bio » ou le refus des solutions

Il existe toutefois une piste très sérieuse pour limiter drastiquement l'usage des produits phytosanitaires. Bien qu'injustement décriés en France, les OGM font l'objet d'un très large consensus scientifique quant à leur innocuité intrinsèque et leur capacité à répondre aux défis alimentaires, sanitaires et écologiques de notre époque.

La réponse du « bio » est particulièrement incompréhensible sur ce point, car le cahier des charges y oppose son refus catégorique. Un refus qui fait suite à des campagnes anti OGM de la part d'organisations militantes comme Greenpeace, s'est transformé en loi pour toute l'agriculture française. Cette opposition devient totalement incohérente quand on sait que l'agriculture « bio » cultive de nombreuses plantes issues du génie génétique, comme la variété de blé Renan ou le riz de Camargue. Si le « bio » voulait maintenir sa cohérence intellectuelle en ne cultivant que des plantes dont le génome n'a pas été modifié par l'homme, il faudrait abandonner une grande partie de ses cultures actuelles.

Le « bio » est une stratégie marketing qui s'appuie sur le principe de l'appel à la nature. Ce biais fait que nous avons plus confiance dans un produit présenté comme « naturel » que dans un produit synthétique. Mais cette opposition n'est pas validée par la démarche scientifique. Ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé et l'environnement. Inversement, certains pesticides de synthèse, comme le glyphosate, permettent de développer de nouvelles pratiques plus écologiques comme l'agriculture de conservation des sols qui limite les effets désastreux du labour et la consommation des intrants agricoles.

Les rentes subventionnées du « bio »

L'agriculture « bio » est moins performante que l'agriculture conventionnelle. Du fait du refus des intrants de synthèse, les rendements moyens sont diminués de moitié pour de nombreuses cultures par rapport au conventionnel. Pour compenser cette différence, les producteurs font payer cet appel à la nature plus cher sur les étals des marchés et des grandes surfaces.

Leurs marges s'appuient aussi sur l'interventionnisme de l'État. Dans son dernier rapport, l'Institut de recherches économiques et fiscales (IREF) montre que ce dernier a mis en place plusieurs instruments pour soutenir le développement de l'agriculture « biologique », bien que ses vertus sanitaires, nutritionnelles et environnementales soient limitées.

Le « bio » bénéficie de subventions supplémentaires par rapport à l'agriculture conventionnelle, ce qui crée un effet d'aubaine en faveur de la conversion. À titre d'exemple, un litre de lait « bio » est subventionné 50 % de plus qu'un lait conventionnel. Le label AB d'État sert de caution morale aux fausses promesses du « bio ». Enfin, les 20 % de « bio » obligatoires dans les cantines offrent une rente légale d'au moins 1,1 milliard d'euros à la filière.

Chacun est libre de consommer ou de produire du « bio », il en va de la liberté de conscience. Mais il n'est pas nécessaire de politiser cette question. Il n'est pas acceptable que l'État promeuve et soutienne aux frais du contribuable une doctrine anti pesticides et anti OGM en décalage avec la démarche scientifique et le progrès des (bio)technologies, et qui, de plus, n'est pas respectée en pratique.

Les fausses promesses du « bio » ne doivent toutefois pas nous empêcher d'exiger le maximum de transparence sur la qualité sanitaire et environnementale de notre alimentation et de notre agriculture. Les agriculteurs sont fiers de leur travail et en sont conscients, mais ils ne supportent plus l'agribashing permanent qu'ils subissent, a fortiori quand certains opposants deviennent violents. Laissons-les travailler, ils ont de (très) bons produits à nous faire goûter.

(1) L'auteur de cet article déclare qu'il ne bénéficie d'aucune rémunération du secteur agroalimentaire ou agrochimique.

Ce texte a été rédigé à partir d'une étude plus importante, consultable ici.