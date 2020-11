Les politiques d'achats responsables au service de la résilience de l'industrie française

On ne relocalise pas pour relocaliser. Les relocalisations sont toujours impulsées par un intérêt légitime, un motif à agir : les consom-acteurs qui favorisent les circuits courts, la puissance publique qui relance l'activité ou reconquière une souveraineté économique perdue (on pense naturellement aux médicaments), les entreprises qui sécurisent leurs chaines d'approvisionnement fragmentées à outrance par la mondialisation.

Et le potentiel est là ! Cinquante-huit catégories de produits, constituant un flux annuel de 115 milliards d'euros d'importations, ont été identifiées comme prioritaires et propices pour des relocalisations, en juillet dernier, par le Conseil national des achats (CNA) et le...