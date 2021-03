« Maintenant, on fait quoi ? » L'après-crise, avec le paléoanthropologue Pascal Picq

« Pas de panique !, clame Pascal Picq, « les solutions sont là. » Qu'il aborde le télétravail, la science, le vaccin, les Gafam ou la politique, qu'il traite de libertés, de démocratie, de causes essentielles (femmes, diversité), ou des élites, qu'il s'exprime sur la crise intergénérationnelle, l'innovation, l'entreprise ou le management, l'insatiable explorateur passe les grands enjeux de l'époque au grill d'une règle, héritée de celui dont il est l'exégète, Charles Darwin : « chacun doit s'interroger sur les capacités à s'adapter à un monde qu'il change ». Chacun dans son individualité, et chacun dans sa contribution à l'oeuvre collective. Car oui, chacun est la cause et la solution d'une civilisation en danger, et jamais l'enjeu du Progrès n'a été à ce point aigu. Mais quel Progrès ? « Certainement plus celui qui s'est construit, ces dernières décennies, au mépris et au détriment des autres vies, et la crise pandémique nous somme d'inventer un autre Progrès ».

