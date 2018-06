Pourquoi Alexandre Saubot est, selon nous, le président dont le Medef a besoin

En juillet prochain, le Medef élira son prochain président. Et il faut le reconnaître, pour l'instant cette élection ne suscite pas un intérêt démesuré... D'abord en raison de la perception du patronat dans notre pays : les sondages le montrent, les Français apprécient leurs entreprises mais moins les institutions qui les représentent. Ensuite parce que les regards sont surtout fixés aujourd'hui sur le nouveau gouvernement et les réformes qu'il conduit.



Pourtant, cette élection est cruciale. Elle est cruciale parce que le redressement de la France passe par les entreprises : pour relever les défis du chômage, du commerce extérieur, de l'insertion professionnelle des jeunes, il faut donner plus de liberté aux entreprises pour leur permettre d'innover et de se développer. Le nouveau président du Medef devra porter ce message inlassablement auprès de l'opinion publique et des dirigeants publics.



A nos yeux, Alexandre Saubot est le candidat qui possède les qualités pour y parvenir. Par son parcours, sa personnalité, et son projet, il peut demain incarner un Medef renouvelé, renforcé, respecté. Il est patron d'Haulotte, une entreprise industrielle de fabrication d'engins d'élévation, installée dans la Loire : l'une de ces entreprises de taille intermédiaire qui forment l'ossature de notre tissu économique sur le territoire. Dans un secteur fortement cyclique, durement marqué par la crise de 2008, il a su garder le cap de la croissance de long terme pour faire de son groupe un leader et une réussite à l'export. C'est un vrai chef d'entreprise qui a traversé avec succès les épreuves que connaissent beaucoup d'entrepreneurs.



Alexandre Saubot porte aujourd'hui un projet qui n'est pas un projet d'ajustement à la marge, mais de transformation profonde du Medef. C'est indispensable car notre pays a changé : nous voulons un Medef qui soit un acteur pour accompagner nos entreprises, déployer nos propositions, faire vivre nos idées.



Alexandre Saubot propose de réinventer notre conception du dialogue social, en nous réappropriant l'agenda social, en donnant systématiquement la priorité au dialogue social dans les entreprises et dans les branches, et en sortant des organismes paritaires, là où nous n'exerçons pas véritablement de responsabilités.



Alexandre Saubot propose de mettre le Medef au cœur du débat public, par des engagements précis et des contributions aux grands sujets de société. En s'engageant dans des domaines comme l'apprentissage, l'égalité entre les femmes et les hommes, le handicap, la fracture territoriale, les entreprises peuvent montrer leur capacité à agir et obtenir des résultats, sans qu'il soit nécessaire pour cela de leur imposer de nouvelles contraintes.



Le Medef demain doit avoir une voix qui porte sur des sujets comme l'intelligence artificielle, la transition écologique et énergétique, les frontières du salariat. La transformation numérique en particulier affecte tous les secteurs de l'économie ; c'est un défi considérable de formation et de gestion des talents, dans nos entreprises comme au plan national. Le Medef doit accélérer et innover pour se saisir de tous ces enjeux, devenir une véritable boîte à idées et sortir des sentiers battus.



Pour accomplir cette mue, le Medef doit enfin moderniser son propre fonctionnement. Alexandre Saubot propose de redonner la parole aux adhérents, c'est-à-dire les entreprises : en leur permettant, une fois par an, de fixer les grandes orientations du mouvement lors de l'assemblée générale ; et en modifiant les statuts pour que le mandat du président soit ramené à trois ans, renouvelable une fois, pour assurer une plus grande régularité du débat démocratique au sein du Medef.



A travers toutes les missions qu'il a conduites, il a su dialoguer, rassembler, fédérer ; mais, loin de rechercher le compromis à tout prix, il a toujours su fixer le cap et s'y tenir. Ce sont précisément ces qualités qui, demain, seront nécessaires au Medef.



Dans ses fonctions au Medef, il a démontré sa compétence et son autorité ; en y renonçant pour présenter sa candidature, il a retrouvé sa liberté de parole, pour proposer aujourd'hui un projet de transformation du Medef. C'est de ce projet dont notre mouvement a besoin pour s'adapter à la nouvelle réalité économique et sociale de notre pays.

