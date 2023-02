Réforme des retraites : quelle stratégie pour les partis de gauche ?

En pleine mobilisation contre le projet de réforme des retraites, les partis de gauche sont en mouvement. À entendre les réactions des responsables politiques, la direction prise relève d'une sortie du travaillisme, terme qui désigne une tendance à privilégier la recherche de compromis au service des intérêts matériels des travailleurs par rapport à une projection idéologique, même si rares sont les partis qui choisissent cette dénomination. La recherche d'un affrontement politique avec le gouvernement semble ainsi primer sur la recherche de nouveaux équilibres capables de satisfaire les intérêts des employés comme des entrepreneurs.

Du recul est nécessaire pour comprendre l'évolution en cours. Au XIXe siècle, la gauche socialiste européenne s'est organisée pour défendre les intérêts du monde ouvrier. Dans plusieurs pays dont la France ne fait pas partie, des partis socialistes ont été créés à l'initiative de syndicats pour assurer l'inscription à l'agenda parlementaire d'assurances sociales protégeant les actifs des risques liés à l'accident, la maladie ou encore à l'âge.

Au XXe siècle, la gauche française ne réussit pas à obtenir un monopole de la représentation des travailleurs qui préfèrent parfois voter pour des partis chrétiens, voire d'extrême droite, défendant aussi des programmes sociaux. Elle étend cependant cette représentation, d'abord limitée aux ouvriers, aux employés du secteur privé, aux fonctionnaires, aux retraités et aux chômeurs. Son discours anticapitaliste originel se fait discret à partir de 1945 et elle devient « travailliste ».

Autrement dit, si le travail conserve la centralité qu'il trouvait chez Karl Marx qui y voyait un facteur de production aussi important que le capital, la gauche lie désormais, le temps des trente glorieuses, le sort de ses revendications sociales au succès des entreprises capitalistes.

L'après-Seconde Guerre mondiale est caractérisé par la recherche de la paix sociale face au risque communiste. La gauche obtient alors, pour les catégories socioprofessionnelles qu'elle représente, des régimes légaux de pensions financés par la redistribution d'une part de la richesse nationale.

Cette évolution incite des observateurs à suggérer que les états démocratiques européens ne sont pas seulement caractérisés par un parlementarisme d'inspiration libérale mais aussi par un régime « néocorporatiste » c'est-à-dire une capacité des représentants du capital et du travail à assurer la convergence des intérêts de l'industrie et des salariés.

La sortie du travaillisme amorcée au XXᵉ siècle

En 2023, les discours et les choix stratégiques des partis qui forment l'opposition de gauche au gouvernement d'Elisabeth Borne indiquent une évolution en dehors du travaillisme. Celle-ci a en fait été amorcée au siècle dernier. Elle prend toutefois une nouvelle orientation. Les deux déterminants de cette nouvelle orientation ont environ cinquante ans d'âge.

Premièrement, à partir des années 1970, sous l'impulsion de la révolution culturelle de 1968 et de la théorisation de la possibilité d'un épanouissement individuel à l'intérieur d'une société post-industrielle prospère, la gauche, élargie au mouvement écologiste, intègre la revendication d'une libération du temps. Celle-ci est satisfaite par une diminution de l'horaire de travail hebdomadaire, des formules de pause dans la carrière et, en France, l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite par le gouvernement de Pierre Mauroy.

Deuxièmement, au cours des années 1980, l'Europe est dans une situation de la stagflation, la croissance est en berne et l'inflation forte. Afin d'en sortir tout en optimisant leurs bénéfices, les détenteurs de la propriété industrielle et des capitaux abandonnent le compromis fordiste basé sur une consommation de masse et néocorporatiste.

La croissance est rétablie sur la base d'une stimulation des exportations et du développement des secteurs des services et de la finance. La confiance est par contre rompue entre les acteurs de l'entreprise depuis que le travail est redevenu, dans la doxa « néolibérale » anglo-saxonne, une variable d'ajustement, comme au XIXe siècle.

Sortie du travaillisme, acte II ?

En 2023, l'orientation de l'opposition de gauche à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron présente plusieurs caractéristiques qui accentuent la sortie du travaillisme.

Tout d'abord, l'orientation des partis qui forment la Nupes comme de l'extrême gauche traditionnelle comporte un double critique de la réalité économique présentée par le gouvernement. Le premier concerne les finances publiques et privées qui, selon les partisans de la réforme, ne peuvent soutenir une situation, impensée en 1945, dans laquelle le rapport entre le nombre d'actifs et de retraités tend à s'inverser.

Le second touche l'état du continent européen qui exigerait une réindustrialisation des nations pour assurer la sécurité économique, énergétique, écologique, sanitaire et militaire des populations. Or, le déploiement d'une nouvelle génération de politiques industrielles exige une mobilisation de ressources humaines dans un contexte de natalité faible et de résistances sociétales à l'immigration extraeuropéenne. C'est sur la base de l'une ou l'autre de ces considérations, voire des deux, que la plupart des états européens ont relevé l'âge de départ à la retraite et s'emploient à augmenter le taux d'emploi.

Ensuite, en dépit de la diversité du paysage salarial et des droits en matière de retraite, les forces politiques de gauche parient sur la constitution d'un front national et social du refus, incluant notamment les étudiants. À ce stade, ainsi qu'en témoignent notamment les interventions de la France Insoumise sur le sujet des recettes, elles ne misent pas sur la présentation d'alternatives abouties aux réformes envisagées par le gouvernement. Le seul tempérament à cette opposition frontale est la revendication, encore que très générale et n'impliquant pas une reconsidération des régimes existants lorsque la nature du travail a évolué depuis l'institution de ceux-ci, d'une prise en considération de la pénibilité des métiers.

Alors que des think tanks progressistes comme la Fondation Jaurès ou Terra Nova ont présenté des modalités alternatives de réforme du système des retraites, la rhétorique de la gauche politique reste dominée par des slogans. La référence à la captation de « super profits » par des « élites » comme à la faible espérance de vie des Français les plus pauvres, est une expression de la stratégie populiste suggérée par Chantal Mouffe.

Enfin, la Nupes et l'extrême gauche refusent le débat ouvert par le président de la République sur le « dividende salarié », c'est-à-dire sur la possibilité d'augmenter les revenus que les travailleurs tirent de l'activité économique, voire leurs droits à l'intérieur de la gouvernance des entreprises. Ce refus est à la fois fondé sur une réticence à l'égard de la cogestion des entreprises et à une opposition de principe aux formes extrasalariales de rémunération qui ne sont pas intégrées aux calculs des droits en matière de chômage ou de pension.

Aux Etats-Unis, ce type de proposition est notamment soutenu par Bernie Sanders, mais, à ce jour, la réactivation d'un compromis néocorporatiste n'est à l'agenda ni des partis socialiste et communiste, ni des Insoumis.

Les partis politiques qui forment l'opposition de gauche à Emmanuel Macron ne sont plus que travaillistes dans la mesure où ils acceptent, comme le 19 janvier, de défiler derrière les organisations syndicales.

Objectif : la chute du gouvernement ?

Pour les partis qui défilent aujourd'hui dans la rue, la constitution d'un mouvement social est le prélude d'un débat parlementaire et au service d'un effritement de la majorité relative dont dispose Elisabeth Borne.

Cette stratégie peut être considérée comme à ce jour payante dès lors que de nombreux citoyens ont répondu aux appels à manifester et des tensions se sont révélées au sein du camp présidentiel. Elle ne sera pas nécessairement gagnante car elle expose la gauche d'opposition à deux risques.

L'un est celui d'une incapacité à canaliser le mouvement social dans un débat parlementaire. Ce scénario est celui d'un blocage du pays, le cas échéant par de nouveaux « gilets jaunes », si le mouvement échappe aux syndicats.

L'autre est celui de la concurrence, voire de la convergence, au sein de l'assemblée du Rassemblement national de Marine Le Pen, tenu jusqu'à présent à l'écart des manifestations par les organisations syndicales.

_______

Par Christophe Sente, Chercheur en sciences politiques, Université Libre de Bruxelles (ULB).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.