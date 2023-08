À l'issue d'un vote particulièrement serré, le Parlement de l'UE a voté ce 12 juillet 2023 le texte sur « la restauration de la nature ». Si certains, tels les membres du groupe Renew, soulignent une « extraordinaire victoire », d'autres ne manquent pas de pointer « un niveau d'ambition exceptionnellement peu élevé ». Il faut bien admettre que dans un contexte de vive opposition (notamment du groupe PPE ou du gouvernement Suédois), et même d'appels répétés à une pause réglementaire en matière de normes environnementales, les négociations avaient toutes les chances d'aboutir à une sorte de consensus mou. C'est ce qui est arrivé malheureusement, une fois encore, déconnecté à la fois des recommandations scientifiques, et de l'urgence de la situation.

En effet, la revue Nature Sustainability publiait, le 22 juin 2023, un travail de recherche dont les conclusions, particulièrement alarmantes, font état d'une sous-évaluation, de l'ordre de 38 % à 81 %, du délai dans lequel les écosystèmes risquent de s'effondrer par rapport aux estimations retenues présentement. La faute en revenant aux modèles actuels qui peinent à prendre en compte le caractère systémique du problème, et en viennent à sous-estimer les interactions entre les différents facteurs qui exercent une pression sur les écosystèmes. Nous étions dans l'urgence, nous voilà dans l'urgence absolue d'agir en faveur, bien évidemment de la réduction des pressions humaines sur l'environnement, mais aussi de la restauration de nos écosystèmes.

Recul de la restauration des écosystèmes

Nos dirigeants, à commencer par le Président Emmanuel Macron, qui a souvent clamé vouloir prendre ses décisions en cohérence avec le savoir scientifique, ne sont pas supposés ignorer l'existence de tels travaux et leurs funestes perspectives. Et pourtant, le texte adopté par les Eurodéputés acte un recul au niveau de la restauration des écosystèmes agricoles, y compris des tourbières, pourtant indispensables pour séquestrer du carbone.

Incompréhensible pour les uns, paradoxal pour les autres. Il est étonnant de voir que ceux-là même qui ont œuvré au retrait de l'article 9 portant sur les infrastructures agroécologiques se sont érigés par ailleurs en modèle de la croissance économique et de l'autonomie stratégique de l'Europe. Que ces personnes nous expliquent par quel miracle elles pensent pouvoir concilier ces objectifs dans un 21e siècle de tous les dangers, à commencer par le péril climatique ! N'en déplaise aux doux rêveurs et autres bras armés des lobbies de tout poil, toutes les projections portent à croire qu'il ne pourra y avoir de croissance économique pas plus que d'autonomie stratégique sans préservation de nos écosystèmes continentaux.

Renoncer à la restauration entraînera des pertes économiques

À cet aune, il est préjudiciable de n'avoir tenu aucun compte de la note de l'IDDRI du 12 juillet 2023 dans laquelle nous apprenions que la mise en place d'infrastructures agroécologiques, à hauteur de 10 % à 20 % des surfaces agricoles, se traduirait à la fois par des « bénéfices nets pour la biodiversité, et un effet neutre à positif sur la productivité alimentaire ».

Une conclusion qui fait écho à la position du World Economic Forum qui, en 2020, annonçait que plus de la moitié du PIB mondial dépendait (de modérément à fortement) des services rendus par la nature. Autrement dit, renoncer, ou minorer, la restauration de la nature se traduira par des pertes économiques directes - comme une moindre production alimentaire (elle-même accentuée par les effets du dérèglement climatique) - et de multiples effets de rebond encore difficile à estimer aujourd'hui, mais potentiellement vertigineux. Il est illusoire de pouvoir prétendre à une quelconque forme d'autonomie stratégique quand nous dépendrons de l'étranger pour nourrir notre population. Et encore faudra-t-il que lesdits étrangers affichent une productivité suffisante pour accepter d'exporter, à prix d'or, leurs maigres surplus.

Tous ces travaux et trajectoires sont connus et établis de longue date dans les publications scientifiques. Alors, notre Parlement européen est-il frappé d'amnésie collective ? C'est encore l'hypothèse que nous préférons retenir, tant l'autre explication - celle de la soumission à des intérêts économiques de court-terme, parfois même extra-européens - nous apparaît comme inconcevable. Voire proprement criminelle, au regard des enjeux.

Philippe Naccache est Enseignant-chercheur en Sustainability à l'Inseec Grande Ecole, Groupe OMNES Education

Julien Pillot est économiste à l'Inseec Grande Ecole, Groupe OMNES Education