Lauréat de la catégorie Essai du Prix du livre La Tribune, pour « Bifurcations, réinventer la société industrielle par l'écologie ? » (L'Aube), l'économiste et sociologue Pierre Veltz signe bien plus qu'une « simple analyse » ou une « belle utopie » : un chemin de crête, qui a pour nom « l'économie humano-centrée » et qui destine l'industrie, l'innovation, le travail, la démocratie à devenir les nouveaux alliés d'une « bifurcation » que l'état de la planète rend désormais inéluctable. Une révolution qu'il détaille pour La Tribune à l'image de son itinéraire si singulier : un pied dans la recherche académique, un autre dans le réel financier, politique, managérial, stratégique. Le choix de la complexité face au simplisme.

____