Technologie de rupture : comment les drones commerciaux vont transformer radicalement de nombreuses industries

La France doit jouer le rôle de leader du marché des drones qui devrait atteindre 100 milliards de dollars avant 10 ans.

Par exemple :

Agriculture : les drones augmentent le rendement des cultures en fournissant une surveillance et une lutte antiparasitaire ciblées avec précision

Exploitation minière : intégrée à toutes les facettes des opérations, de la cartographie aux inspections de l'équipement et des routes, en passant par l'analyse des explosions et les évaluations des stocks

Infrastructure critique : fournissant une surveillance périmétrique et des inspections des installations en temps réel, ainsi qu'une détection précoce des dangers tels que les fuites de gaz.

Le fait de pouvoir voir une maison à une hauteur de 100 mètres donne aux acheteurs une perspective supplémentaire et, dans de nombreux cas, cette valeur ajoutée amène davantage d'acheteurs potentiels à visiter la maison. Il existe de nombreux autres exemples de marchés émergents comme celui-ci, notamment la livraison de produits médicaux.

Des travaux dangereux, en particulier des inspections d'infrastructures, sont effectués par des drones commerciaux utilisant une imagerie haute résolution intégrant de l'intelligence artificielle permettant de détecter les problèmes de loin.

Les compagnies d'assurance utilisent des drones pour collecter des images et des données sur les sites de sinistres sans envoyer des experts sur les lieux.

Un bon exemple, la livraison des colis

Le meilleur exemple de l'utilisation de drones est la livraison des colis. Cette livraison par drone va réduire d'une façon significative les coûts de livraison, n'ayant pas de frais de chauffeur ou de camion, éliminant les coûts de congestion, ayant moins de livraisons manquées en raison du délai très court, environ 30 minutes entre l'expédition et la livraison de l'article. Ce marché dépassera 30 milliards d'euros d'ici 2027.

La livraison par drone va donc être au cœur de la prochaine étape de la transformation du commerce.

On peut résumer ces étapes de la façon suivante :

La Poste

La Poste a permis l'émergence des catalogues papiers dans les campagnes

Le chemin de fer

Le chemin de fer a permis l'émergence des grands magasins à proximité des gares

La voiture

La voiture et son coffre ont permis l'émergence des hypermarchés avec leurs parkings (no parking, no business)

L'Internet

Internet a permis l'émergence du commerce électronique

Le smartphone

Le smartphone a permis l'émergence du commerce ATAWAD

L'UAV (notamment les drones).

L'UAV (véhicule aérien sans pilote ) va donner naissance au commerce qui vient à moi là où je le souhaite. C'est un commerce qui répondra à des attentes latentes basées sur le résultat.

Voici quelques avantages concurrentiels de ce nouveau commerce :

Les drones aident les entreprises à se concentrer sur la personnalisation en tenant compte des exigences de chaque client et à améliorer le niveau de service client en livrant le bon produit au bon endroit au bon moment.

Le nombre et la taille des entrepôts sera les technologies permettant un accès plus facile aux clients et des méthodes de prévision de la demande plus efficaces..

L'utilisation des imprimantes 3D va augmenter, et l'accessibilité de ces systèmes sera plus facile. Chaque maison avec ces appareils sera une petite usine. Les gens peuvent produire certains des produits dont ils ont besoin chez eux en fonction de leurs besoins spécifiques.

Étant donné que la production devient plus facile et que le transport s'accélère, le besoin d'entrepôts sera considérablement réduit.

Les recherches montrent que 30 % de la consommation d'énergie d'un entrepôt consiste en l'éclairage. Les implications des technologies robotiques dans l'entreposage et la production, il y aura moins besoin pour les systèmes d'éclairage et de chauffage/refroidissement.

L'innovation de rupture la plus intéressante est celle des autoroutes pour drones, des taxis volants et des vertiports. Par exemple :

Le projet Skyway, 164 miles (265 km) d'autoroutes de drones, reliera des villes et des villages, dont Cambridge et Reading. Les lois actuelles exigent que les drones soient pilotés par un pilote humain, cependant, Skyway utilisera une nouvelle technologie pour permettre aux drones automatisés « sans pilote » de voler au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS). Tout fabricant de drones pourra connecter les systèmes de guidage et de communication d'un drone à un système d'autoroute virtuelle qui gère le guidage en toute sécurité des drones vers leurs destinations via l'intégration logicielle. Skyway sera équipé de capteurs au sol et de matériel de communication qui se coordonnent avec les capteurs de drones embarqués pour transmettre les données de contrôle du trafic aérien aux aéronefs autonomes pendant leur vol.

La distribution de médicaments par drone aidera le NHS Scotland à fournir une meilleure assistance aux résidents ruraux. L'objectif est de transporter des échantillons de laboratoire, de produits sanguins, de chimiothérapie et d'accélérer le diagnostic et le traitement des problèmes médicaux.

Des services de taxi aérien qui transporteront des personnes et des marchandises. Ils auront besoin d'aires d'atterrissage aussi grandes qu'un petit aéroport. Hyundai prévoit de construire 200 aéroports urbains de ce type au cours des cinq prochaines années.

Une prolifération de drones de livraison va faire émerger de nouveaux centres logistiques, conçus comme des hubs en forme de ruche, comme celui proposé par Amazon.

Le problème de la confidentialité

L'un des problèmes les plus évidents est la confidentialité, car les drones enregistrent et capturent souvent des images. Les trajectoires de vol des drones devront donc être construites autour des hubs de transport, des corridors ferroviaires et des aéroports existants.

L'aérospatiale est une culture axée sur la sécurité, mais le transfert et l'atterrissage de la livraison de fret par drone comportent un risque beaucoup plus élevé de collision avec des objets, des bâtiments, des structures ou des personnes à basse altitude.

David Menga, dans le livre « The Internet of Augmented Me, Empowering Innovation for a new Sustainable Future », met en avant l'importance de créer des infrastructures intelligentes pour produire de la richesse après une période de crise, en suivant des patterns adaptés à l'innovation dans un monde numérique durable.

L'infrastructure intelligente est l'équivalent des autoroutes interétatiques réalisées par Eisenhower après la Deuxième guerre mondiale, en y ajoutant le GPS, l'internet et une plateforme logicielle s'appuyant sur un jumeau numérique dynamique et un OS adapté.

Dans le cas des drones, l'infrastructure d'accueil et de gestion s'appelle un aérodrone et se présente comme un aérodrome, son équivalent avions, automatisé et autonome. Un aérodrone gère des missions pour le compte d'opérateurs logistiques, impliquant la coordination de multiples robots souvent autonomes de type terrestre, marins et drone. Pour accomplir des missions complexes , l'OS qui gère les missions dispose d'instruments de simulation à base de jumeaux numériques de territoires et de robots. Son rôle est d'orchestrer le travail de multiples robots autonomes et de valoriser les données fournis par les capteurs des robots contrôlés en les mettant à disposition, moyennant rétribution, à des fournisseurs d'apps robots.

Pour faire face à toute type de situation critique, l'aérodrone est autonome, produit et gère son énergie comme sa connectivité, en s'appuyant sur les technologies 5G.

La firme anglaise Unmanned Life fournit un tel OS.

Enfin, l'aérodrone gère son propre chiffre d'affaires, sous la forme d'une DAO ou organisation décentralisée. Ainsi, il sera possible à des particuliers de participer au financement des aérodrones et de profiter de la richesse produite, tout en favorisant le désenclavement des territoires.

L'aérodrone du futur, c'est un Roissy décentralisé, autonome à l'ère du Web