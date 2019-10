Tri des déchets en Chine : « Quel genre d'ordure êtes-vous ? »

Dans les documentaires Beijing Besieged by Waste (2010) et Plastic China (2016), on constate à quel point les déchets ont créé des problèmes environnementaux en Chine. Si l'empire du Milieu a été longtemps l'usine du monde, il était aussi le premier marché des déchets recyclables. L'Union européenne, par exemple, y exportait en 2017 50 % de ses déchets. Or, depuis janvier 2018, le pays a banni l'importation de plastiques et de plusieurs autres catégories de déchets, ce qui a créé un séisme dans l'industrie mondiale du recyclage. En plus de cela, la Chine souhaite mieux traiter ses déchets, vu qu'elle en produit de plus en plus, notamment en raison du processus d'industrialisation et d'urbanisation, de la croissance de la consommation et du e-commerce. Si en 1980 la Chine n'a produit que 30 millions de tonnes de déchets, son niveau a atteint 210 millions en 2017 ! À Shanghai et à Pékin, les habitants en rejettent respectivement 25.000 et 26.000 tonnes par jour !

Depuis le 1er juillet, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur à Shanghai : les individus ou les entreprises qui ne trient pas correctement pourront recevoir des amendes. De nouveaux points de dépôt ont remplacé...