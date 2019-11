Une colère sociale insensible aux créations d'emplois ?

Selon les chiffres de l'INSEE, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point au troisième trimestre, mais est en recul de 0,5 point sur un an. La France compte aujourd'hui 19.647.000 emplois privés, un million de plus que fin 2013. Selon l'édition du baromètre "Emploi et Territoires", près de 3,7 millions de recrutements sont attendus entre le 12 juillet 2019 et le 30 juin 2020. Une annonce qui ne semble pas apaiser les esprits. Pourquoi les créations d'emplois n'empêchent pas la colère sociale ? On en débat dans "28 Minutes".