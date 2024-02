Une nouvelle étape de la décentralisation pour relever le défi du climat

Le président de la République a confié au député de l'Oise, Éric Woerth, une mission sur les enjeux de la décentralisation.

France urbaine, l'association de référence transpartisane des grandes villes, métropoles, communautés et agglomérations urbaines, souhaite apporter sa pleine contribution, en partant de la réalité quotidienne des Françaises et des Français et de leurs attentes, pour une transition écologique juste.

Les grandes lois de décentralisation de 1982 ne prenaient pas en compte, de fait, les enjeux climatiques, de transition écologique et de solidarité si cruciaux aujourd'hui.

Nos territoires urbains émettent deux tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) et comptent deux tiers de la population la plus modeste.

Notre conviction est qu'une nouvelle étape de la décentralisation est nécessaire à l'aune du défi écologique, pour atténuer et lutter contre le changement climatique qui touche nos territoires.

En tant que maires et présidentes/présidents, nous sommes en première ligne. Nos outils de planification, de programmation et nos politiques de déplacements et d'aménagement sont les accélérateurs de la transition écologique.

Des solutions se dessinent déjà concrètement : densifier pour moins artificialiser, renaturer pour rafraîchir et préserver la biodiversité, promouvoir les réseaux de chaleur et les énergies décarbonées, sauvegarder les ressources pour une économie circulaire de proximité.

Nous sommes prêts aujourd'hui à aller plus loin. Mais nous avons besoin de capacités d'action à la hauteur des enjeux autour d'une décentralisation qui prenne véritablement en compte le défi écologique. Nous plaidons en faveur de la création d'une Autorité organisatrice de la transition écologique solidaire (AOTES) qui s'appuierait sur nos intercommunalités. Parce qu'au mythe du jardin à la française, nous opposons le pragmatisme de la différenciation.

Cette nouvelle étape de la décentralisation permettrait de renforcer la réponse locale, pour plus d'efficacité de l'action publique dans bien des domaines : des logements performants sur le plan énergétique et abordables pour toutes et tous, la décarbonation des déplacements et de l'économie, la mise en œuvre de politiques alimentaires territoriales, des actions pour la santé environnementale et la prévention.

Cette perspective nécessite aussi que l'État soit au rendez-vous et assume pleinement ses responsabilités. Décentraliser, ce n'est pas se défausser. Face aux défis devant nous, nous devons collectivement faire bloc.

La lutte contre le réchauffement climatique suppose audace, cohérence et confiance. Notre proposition s'inscrit dans cet état d'esprit. Celui de la confiance dans la capacité des territoires urbains, périurbains et ruraux, à répondre ensemble, par leur alliance, aux besoins de nos concitoyens.

(*) Le Bureau Exécutif de France urbaine :

Johanna Rolland, Présidente de France urbaine, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole

Jean-Luc Moudenc, 1er Vice-président de France urbaine, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

Éric Piolle, 2e Vice-président de France urbaine, Maire de Grenoble

Nathalie Appéré, Secrétaire générale de France urbaine, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole

, Secrétaire générale de France urbaine, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole Joël Bruneau, Trésorier de France urbaine, Maire de Caen, Président de la Communauté Urbaine de Caen-la-mer