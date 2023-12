3 idées cadeaux cocooning Nature & Découvertes à ne pas manquer

Certains de vos proches aiment le confort, le bien-être et la détente ? Alors, ces trois idées cadeaux cocooning de Nature et Découvertes ne manqueront pas de leur plaire. Ces présents invitent à explorer les bienfaits des massages et à créer un cocon de douceur et de sérénité dans n'importe quel logement.

Le siège de massage shiatsu et thaï

Offrez à vos proches le summum du bien-être avec ce siège de massage shiatsu et thaï. Ce siège polyvalent vous permet même de combiner les deux types de massage pour une expérience sur mesure.

Le massage shiatsu reproduit les mouvements des doigts d'un masseur professionnel grâce à des billes de massage en silicone souple. Ce type de massage procure une détente profonde et naturelle. Si vous préférez un massage plus énergique, l'option thaï par compression travaillera en profondeur vos muscles.

Le siège de massage shiatsu et thaï est spécialement conçu pour soulager les tensions dans le dos, les épaules et les cervicales. Doté de la technologie exclusive Gel Confort, il offre une expérience de massage incomparable.

Le siège de massage shiatsu et thaï vous est proposé à 369 € sur le site de Nature et Découvertes.

Achetez le siège de massage shiatsu et thaï

Le masseur shiatsu pour les pieds

Le masseur shiatsu pour les pieds offre deux types de massages : le massage par rouleaux et le massage thaï. Équipé de trois niveaux d'intensité, ce masseur crée un cocon de relaxation pour vos pieds, tout en apportant une sensation de chaleur douce.

Inspiré par l'ancienne pratique du massage shiatsu, ce masseur utilise des mouvements de pétrissage pour stimuler les points vitaux et améliorer la circulation de l'énergie vitale dans les pieds.

En parallèle, vous pouvez également bénéficier d'un massage thaï relaxant. Ce dernier utilise une compression d'air pour soulager la tension musculaire. L'ajout de la sensation de chaleur douce crée une détente totale, apaisant vos pieds fatigués.

Le masseur shiatsu pour les pieds vous est proposé à 199 € sur le site de Nature et Découvertes

Commandez le masseur shiatsu pour les pieds

La fontaine Quinconce

Transformez votre espace en un havre de paix grâce à la fontaine Quinconce. Cette dernière est conçue pour créer une ambiance propice à la relaxation. En écoutant le murmure apaisant de l'eau, vos tensions s'évaporent, laissant place à une atmosphère de quiétude dans la pièce.

Cette fontaine est composée de différentes pierres aux couleurs variées, chacune ayant une origine géologique distincte. Les galets roses, par exemple, proviennent des rivières de l'île de la Sonde.

La fontaine Quinconce comprend une vasque en pierre, six pierres plates, une pompe et une notice pour une installation facile. Elle fonctionne sur secteur 220 V - 50 Hz, avec une faible consommation de 4,5 W.

La fontaine Quinconce vous est proposée à 89,95 € sur le site de Nature et Découvertes.

Achetez la fontaine Quinconce

Vous souhaitez en savoir davantage sur les articles présentés ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site de Nature et Découvertes.