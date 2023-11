Envie de changer d'écouteurs sans impacter votre budget ? Découvrez notre sélection des 5 paires d'écouteurs sans fil à prix réduit pour le Black Friday. Profitez de basses profondes et d'aigus cristallins pour une expérience sonore immersive.

JBL Tune 125 BT à 179,99 €

Les JBL Tune 125 BT sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil conçus pour offrir une expérience d'écoute de haute qualité. Équipés de la technologie Bluetooth 5.0, ils garantissent une diffusion fluide et de haute qualité de vos morceaux préférés.

Avec une autonomie remarquable de 16 heures, ces écouteurs sont idéaux pour une utilisation prolongée tout au long de la journée. Ils se rechargent également rapidement. Une charge complète prend seulement 2 heures grâce au câble USB de type C inclus. Comptez 10 minutes de recharge rapide pour une heure d'écoute supplémentaire.

Durant le Black Friday, les écouteurs JBL Tune 125 BT vous sont proposés à seulement 179,99 €.

Acheter les écouteurs JBL Tune 125 BT à 179,99 € au lieu de 217,49 €

Beats Fit Pro à -15 %

Les Beats Fit Pro allient confort, qualité sonore et fonctionnalités avancées. Ils se distinguent par leurs contours d'oreilles souples. Le système acoustique personnalisé des Beats Fit Pro offre un son puissant et équilibré, idéal pour une expérience d'écoute immersive.

Ces écouteurs intègrent l'Audio spatial avec suivi dynamique de la tête. Ils proposent deux modes d'écoute pratiques :

La réduction active du bruit pour vous isoler de votre environnement.

Le mode transparence pour rester conscient de ce qui vous entoure.

Ces écouteurs sont également résistants à l'eau et à la transpiration, classés IPX4, ce qui les rend idéaux pour les séances d'entraînement et les activités en extérieur.

Avec une autonomie de 6 heures d'écoute continue et jusqu'à 24 heures grâce à l'étui de charge compact, les Beats Fit Pro sont conçus pour durer toute la journée.

Durant le Black Friday, les écouteurs sans fil Beats Fit Pro vous sont proposés à 169,99 €.

Commandez les écouteurs Beats Fit Pro à -15%

Sony WF-C700N

Les Sony WF-C700N sont des écouteurs sans fil qui promettent une expérience audio de haute qualité. Avec leur design ergonomique, ils offrent un confort optimal tout au long de la journée.

Ces écouteurs sont conçus pour vous immerger pleinement dans votre musique. Grâce à leur réduction de bruit numérique, ils vous permettent de vous déconnecter du monde extérieur et de vous plonger dans vos morceaux préférés. Le mode Ambient Sound intégré offre la flexibilité de rester conscient de votre environnement sans retirer les écouteurs.

La qualité sonore des Sony WF-C700N est renforcée par la technologie Digital Sound Enhancement Engine, qui restaure les éléments haute fréquence souvent perdus dans les sources musicales compressées. Cela permet de profiter d'un son de haute qualité, fidèle à l'original.

À l'occasion du Black Friday, les écouteurs sans fil Sony WF-C700N vous sont proposés à seulement 78,99 €.

Shoppez les écouteurs Sony WF-C700N

Marshall Minor III

Les Marshall Minor III offrent une expérience d'écoute libérée de toute contrainte physique, tout en préservant la puissance audio caractéristique de Marshall.

Ces écouteurs sont conçus pour une expérience d'écoute sans fil totale, avec une autonomie impressionnante de 25 heures. Cette longue durée de vie de la batterie garantit que vous pouvez profiter de votre musique sans interruption, que ce soit pour vos trajets quotidiens, vos séances d'entraînement ou vos voyages.

Le boîtier de charge des Marshall Minor III est tout aussi pratique et polyvalent. Il peut être rechargé soit sans fil pour une commodité maximale, soit via un câble USB-C. Le processus de recharge est simple et intuitif, avec un indicateur LED qui passe du rouge au jaune et enfin au vert pour signaler un chargement complet de 0 à 100 %.

À l'occasion du Black Friday, les écouteurs sans fil Marshall Minor III vous sont proposés à 90,99 €.

Optez pour les écouteurs sans fil Marshall Minor III

Sony WF-1000XM5

Les Sony WF-1000XM5 intègrent la meilleure réduction de bruit du marché, grâce à une combinaison de technologies avancées.

Leur diaphragme Dynamic Driver X haute performance, associé à deux microphones à rétroaction, deux processeurs Sony et des embouts d'écouteurs à isolation phonique innovants, offre une réduction du bruit adaptative qui s'ajuste à votre environnement. Cette fonctionnalité permet une immersion totale dans votre musique.

Légers et élégants, ces écouteurs s'insèrent confortablement dans vos oreilles et sont équipés de nouveaux embouts à isolation phonique. Ces embouts sont fabriqués à partir d'un matériau exclusif qui améliore l'ajustement et réduit la pression dans l'oreille, garantissant ainsi un confort optimal pendant de longues périodes.

La grande autonomie est un autre point fort des WF-1000XM5. Ils offrent 8 heures d'écoute continue avec une seule charge, et le boîtier de recharge fournit 16 heures supplémentaires, pour un total de 24 heures d'écoute.

À l'occasion du Black Friday, les écouteurs Sony WF-1000XM5 vous sont proposés à 249 €.

Procurez-vous les écouteurs Sony WF-1000XM5

N'attendez plus et profitez du Black Friday pour acquérir des écouteurs haut de gamme à des prix imbattables.