Cdiscount vous propose une imprimante HP haut de gamme à moindre coût

Accompagnée de 6 mois d'abonnement inclus à Instant toner via HP+ et de 10 € supplémentaires remboursés par l'enseigne, l'appareil répond à tous vos besoins personnels et professionnels. Suite à une réduction de 30 €, la HP LaserJet M140we descend à 129,99 € au lieu de 159,99 €.

Une imprimante multifonction pour tous vos futurs projets

La HP LaserJet M140we est une solution multifonction. Elle est capable d'imprimer, de numériser et de copier. Elle peut répondre à toutes les situations courantes de la bureautique, vous permettant de gérer pleinement tous vos documents.

Elle recevra tous les formats de papier jusqu'au A4. Une fois lancée, elle assure jusqu'à 20 impressions par minute, un débit correspondant à des usages fréquents. Elle ajoute une grande réserve de papier, vous épargnant de devoir recharger trop fréquemment.

En plus de correspondre aux besoins des particuliers, les professionnels peuvent aussi y trouver leur compte. HP indique qu'elle sera idéale pour des équipes de trois personnes. Un autre de ses points forts : elle est compacte et ne prend pas beaucoup de place.

Une simplicité boostée par un abonnement HP Instant toner

La LaserJet M140we est une imprimante laser sans fil. Elle peut être utilisée de manière autonome, sans être reliée à un quelconque terminal. Mais vous pourrez la connecter à votre smartphone ou à votre tablette afin de lancer une impression de vos fichiers.

En plus de l'application HP Smart, l'appareil présente une interface intuitive. Vous pourrez contrôler votre niveau d'encre d'un simple coup d'œil. Lorsque le niveau est bas, l'abonnement HP Instant Ink ou Instant toner vous envoie les cartouches qui vous manquent. Cela vous permet de continuer à travailler sans jamais être à court.

La marque favorise la durabilité et le caractère écologique de ses produits. Instant Ink inclut une solution de recyclage des cartouches en circuit fermé. Un programme dédié, baptisé Forest First, autorise des impressions à zéro déforestation nette.

Les avantages Cdiscount

Cdiscount assure une livraison gratuite, vous faisant encore économiser quelques euros supplémentaires. Le site propose aussi la reprise d'un ancien appareil, utile pour gagner de la place chez vous.

Vous pourrez régler en plusieurs fois (avec quatre mensualités de 33,31 €), la rendant toujours plus accessible. Des extensions de garantie sont aussi disponibles à partir de 19,99 €, étendant la durée de vie de votre nouvelle imprimante.

Gagnez en productivité avec cette imprimante plus rapide et plus facile d'utilisation. La réduction de Cdiscount constitue un argument supplémentaire.