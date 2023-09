Ce capteur de qualité d’air est parfait pour savoir si votre intérieur est sain

Grâce au capteur de qualité d'air Eve Room, vous serez capable d'évaluer la propreté, la sécurité et la composition de votre air pour l'améliorer. Choisissez celui proposé par Cdiscount actuellement en promotion.

Mesurez les composés organiques volatils de votre intérieur

Grâce au capteur de qualité d'air Eve Room, vous serez en mesure de chiffrer :

La concentration en Composés Organiques Volatils (COV) de votre logement ;

Sa température ;

Son taux d'humidité.

Détectez les taux de COV nocifs émis chaque jour par vos meubles, vos appareils électroménagers et vos appareils électriques pour mieux les contrôler.

L'appareil mesure le taux de COV généré dans votre logement par les objets du quotidien et vous avertit lorsque sa concentration devient trop importante. Notifié par la baisse de la qualité générale de votre air intérieur, vous pourrez aérer et adopter les bons gestes pour l'assainir.

Le capteur de qualité d'air Eve Room est actuellement en promotion sur le site Internet de Cdiscount. Vous pouvez l'acquérir pour seulement 84,95 € au lieu de 143,58 €.

Un capteur de qualité d'air compatible avec la technologie Apple HomeKit

Le capteur de qualité d'air Eve Room est primé et est compatible avec la technologie Apple HomeKit. Pour rappel, Apple HomeKit est une plateforme de domotique développée par Apple. Elle a été conçue pour permettre aux utilisateurs de contrôler et d'automatiser différents appareils intelligents dans leur maison.

Le capteur peut rejoindre de manière automatique votre réseau Thread. Il peut être utilisé sur iPhone, iPad ou même Apple Watch.

Notez que le capteur de qualité d'air Eve Room peut être installé à n'importe quel endroit dans votre foyer. Vous pouvez le recharger avec le câble USB fourni et le contrôler directement, sans aucun pont supplémentaire.

Les accessoires Eve tendent à protéger votre vie privée. L'appareil ne collecte pas vos données personnelles et ne les stocke pas dans le cloud pour ne pas les exposer.

Envie de découvrir le capteur de qualité d'air Eve Room plus amplement ? Rendez-vous sans plus tarder sur le site de Cdiscount. Cet accessoire est prêt à l'emploi grâce à son installation et sa configuration facilitées.