Découvrez notre sélection de trois TV sur Cdiscount

Choisir une nouvelle télévision n'est jamais chose aisée. Les modèles se multiplient sur les marchés. Il n'est pas toujours simple de savoir vers quel article se tourner. C'est votre cas ? Alors, cet article devrait vous aider. Il vous présente un top 3 des meilleures TV actuellement disponibles sur Cdiscount.

La TV LED 4K Ambilight de Philips

La TV LED 4K Ambilight de Philips est une révolution dans le monde du divertissement à domicile. Avec Alexa intégrée, elle rend le contrôle de votre expérience de visionnage particulièrement simple.

Dotée de la technologie Ambilight, cette télévision crée un halo de lumière colorée tout autour de l'écran en réagissant à l'image affichée, vous plongeant instantanément au cœur de l'action.

Les formats HDR sont pris en charge, garantissant une qualité d'image exceptionnelle et des détails impeccables. Cela, même dans les scènes sombres. Les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées offrent une expérience visuelle et sonore inégalée, rendant chaque contenu plus captivant.

Enfin, la Philips Smart TV simplifie la navigation dans le monde du streaming en regroupant toutes vos séries et suggestions en un seul endroit.

La TV LED 4K Ambilight de Philips vous est proposée à 898 € sur Cdiscount.

La TV QLED 75" de Samsung

Grâce à la technologie Quantum Dot, la télévision QLED 75" de Samsung offre une palette incroyable de couleurs. Elle reproduit parfaitement 100 % du volume colorimétrique. Les images sont riches, éclatantes et précises, vous plongeant au cœur de l'action.

La technologie Quantum HDR optimise le contraste et la luminosité pour des détails impeccables, quel que soit le niveau de luminosité. Chaque image devient une expérience cinématographique.

Le design de cette TV QLED est ultra-fin, avec des bords si minces que vous serez entièrement immergé dans votre contenu. Vous pouvez également profiter d'une expérience de visionnage simplifiée grâce aux applications TV intégrées de votre opérateur télécom, sans nécessité de box TV ni de câbles encombrants.

La TV QLED 75" de Samsung vous est proposée à 1 082,79 € sur Cdiscount.

Le téléviseur TCL 4K mini QLED Google TV

Avec son design en aluminium brossé et son pied central, le téléviseur TCL 4K mini QLED allie élégance et fonctionnalité. Il est capable de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel espace. Son indice de réparabilité élevé de 7,8 garantit sa durabilité et sa facilité d'entretien.

Ce téléviseur offre une expérience visuelle inégalée avec une diagonale de 65" (165,1 cm) et une technologie d'affichage mini QLED 4K. Les modes d'image personnalisables vous permettent d'ajuster la qualité d'image selon vos préférences.

La compatibilité HDR, incluant Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, et HLG, assure une qualité d'image exceptionnelle, quel que soit le contenu que vous regardez. De plus, le processeur vidéo Quad Core garantit une performance fluide.

Le téléviseur TCL 4K mini QLED Google TV vous est proposé à 959,99 € sur Cdiscount.

