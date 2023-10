Les 5 machines à café Tassimo à découvrir pour moins de 60 euros

La preuve : nous avons déniché une multitude de machines Tassimo très efficaces et accessibles à moins de 60 euros. Avec l'aide de Cdiscount, nous vous donnons toutes les informations importantes pour trouver l'appareil dont votre cuisine a besoin.

La Bosch Tassimo Style TAS1107, la machine multi-boissons

Avec 40 préparations disponibles sur ce modèle, la Tassimo Style est l'exemple parfait de la machine à café polyvalente et facile à utiliser. Il vous suffit d'y insérer le T-Disc de votre choix : la technologie de reconnaissance de code-barres Intellibrew prend les devants et adapte chaque paramètre en conséquence. Appuyez ensuite sur l'unique bouton de l'appareil : en quelques secondes, votre café est prêt.

Voir le prix sur Cdiscount

La Bosch Tassimo Happy noire, une solution plus discrète pour votre cuisine

En ce qui concerne le look, le coloris noir de la Tassimo Happy sera parfait si vous recherchez un appareil facile à intégrer dans votre décoration. Cette machine à café intègre un réservoir d'eau de 0,7 litre, soit une quantité adaptée à une série de cafés matinaux. Elle comprend aussi la technologie de reconnaissance Intellibrew et se charge seule d'ajouter la quantité d'eau nécessaire à chaque breuvage. Elle s'accompagne ici de 3 packs de T-Discs, autorisant une utilisation dès la réception de votre colis.

Voir le prix sur Cdiscount

La Bosch Tassimo Happy rouge TAS1003, un coloris plus chaleureux dans votre maison

La Tassimo Happy est également disponible en rouge. Ainsi vêtue, elle adopte un style presque vintage, s'adressant aux personnes aimant les intérieurs de caractère. En plus du réservoir d'eau de 0,7 litre et de la fonction Intellibrew, ce modèle possède des voyants LED. Elle vous informera lorsque la machine nécessite un détartrage ou que le réservoir d'eau est vide.

Voir le prix sur Cdiscount

La Bosch Tassimo Happy grise TAS1109 : l'alternative épurée chez Tassimo

Le coloris gris de la Tassimo Happy recense toutes les fonctionnalités bien connues sur cette gamme. Outre le réservoir de 0,7 litre et la fonction Intellibrew, cette machine à café dispose d'un arrêt automatique. Sans intervention de votre part pendant 90 secondes, elle s'éteindra seule. Cette option vous fera réaliser des économies supplémentaires et allègera votre facture en cas d'oubli de votre part. Cette version affiche également une puissance de 1 400W et 3,3 bar de pression.

Voir le prix sur Cdiscount

La Bosch Tassimo T16 Finesse, la formule pour plus d'intensité au quotidien

La Tassimo T16 Finesse a été conçue pour les personnes recherchant des cafés plus intenses. Elle comprend une fonction dédiée et baptisée Intensity Boost. Avec elle, vous pouvez tirer un maximum d'arômes de chaque T-Disc, en un seul clic et en 3 secondes seulement. Le modèle T16 conserve aussi les indispensables de sa gamme, comme le réservoir d'eau de 0,7 litre ou l'arrêt automatique.

Voir le prix sur Cdiscount

Voilà tout ce que vous deviez savoir sur les machines de Tassimo disponibles à moins de 60 euros. S'il vous reste des questions, vous pouvez trouver les fiches techniques de chaque appareil directement sur le site marchand Cdiscount. L'enseigne propose des avantages supplémentaires, comme le règlement en plusieurs fois ou la livraison gratuite. Avec les remises actuelles, c'est le moment ou jamais de remplacer votre vieille cafetière.