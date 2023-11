Les meilleures liseuses disponibles sur Cdiscount

Les liseuses représentent des alternatives plus confortables et pratiques que les livres traditionnels. Cela étant, l'offre en matière de liseuses est actuellement très vaste. Il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver et de trouver le modèle le plus approprié à ses besoins. Si vous êtes dans ce cas de figure, cet article devrait vous aider. Nous vous proposons une sélection des meilleures liseuses disponibles sur Cdiscount.

La liseuse numérique Vivlio Touch HD Plus :

La liseuse Vivlio Touch HD Plus offre des performances technologiques avancées. Destinée aux passionnés de lecture numérique, elle est dotée :

D'un écran de 6 pouces HD à encre électronique.

D'une résolution de 1 072 x 1 448 pixels.

D'une densité de 300 dpi, assurant une lecture nette et confortable.

Son système de rétroéclairage SmartLight, modulable et anti-lumière bleue, offre une lecture agréable, même dans des conditions de faible luminosité.

Cette liseuse se distingue également par son caractère étanche. Avec un poids plume de seulement 155 g et des dimensions compactes de 161,3 × 108 × 8 mm, elle est facilement transportable.

Bonne nouvelle, Vivlio va encore plus loin en proposant une librairie intégrée permettant d'acheter et de lire des ebooks directement depuis la liseuse. Autre avantage, un pack d'ebooks vous est offert pour démarrer.

L'entreprise montre également son engagement écologique et social : son packaging est entièrement recyclable.

Actuellement, la liseuse numérique Vivlio Touch HD Plus vous est proposée à seulement 154,99 € au lieu de 235,17 € sur Cdiscount.

La liseuse Kobo Sage

La liseuse Kobo, avec son écran HD sans éblouissement, est équipée de la technologie ComfortLight PRO. Cette dernière offre un contrôle optimal de la luminosité et de la lumière bleue. Cette fonctionnalité permet d'ajuster la température de couleur et d'activer un mode sombre, réduisant la fatigue oculaire et minimisant l'impact sur le sommeil.

D'un point de vue design, la Kobo Sage est à la fois élégante et légère. L'appareil a été conçu pour une prise en main confortable en mode paysage ou portrait. Ses boutons de changement de page facilitent la navigation dans les livres d'une seule main. Sa conception ergonomique la rend entièrement étanche. Autrement dit, vous pouvez lire dans votre bain, à la plage ou à la piscine.

Autre aspect distinctif de la Kobo Sage : sa compatibilité avec le stylet Kobo (vendu séparément). Ce dernier permet de prendre des notes manuscrites sur des ebooks et des PDF. La liseuse est également équipée d'une fonctionnalité Bluetooth, permettant d'écouter des livres audio en toute facilité en la connectant à un casque sans fil.

Actuellement, la liseuse Kobo Sage vous est proposée à seulement 269,99 € au lieu de 289,99 € sur Cdiscount.

La liseuse Kobo Libra 2

La liseuse Kobo Libra 2 offre une expérience de lecture numérique enrichissante et polyvalente. L'appareil est compatible avec la technologie Bluetooth, vous permettant de profiter de livres audio en les connectant à des écouteurs ou des enceintes.

La Kobo Libra 2 se distingue également par son système ComfortLight PRO, qui permet d'ajuster la luminosité et la température de couleur de l'écran. Cette fonctionnalité réduit l'exposition à la lumière bleue, minimisant ainsi la fatigue oculaire et rendant la lecture confortable, surtout avant le coucher.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la Kobo Libra est son étanchéité (IPX8) avec protection HZO, la rendant idéale pour une lecture dans des conditions diverses, y compris près de l'eau. Cette fonctionnalité vous permet de lire lors de bains ou à proximité de piscines, sans craindre de l'abîmer à cause de l'eau.

En matière d'affichage, la Kobo Libra possède un écran tactile antireflet de 7 pouces avec une résolution de 300 PPI. Cet écran assure une lisibilité claire, même en plein soleil, contrairement aux tablettes ou smartphones traditionnels. Enfin, la Kobo Libra se distingue par sa longue autonomie de batterie, qui peut durer des semaines sur une seule charge, en fonction de l'utilisation.

Actuellement, la liseuse Kobo Libra 2 vous est proposée à seulement 178,98 € au lieu de 189,99 € sur Cdiscount.

