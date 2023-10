Offrez-vous cette trottinette électrique à moins de 300 €

Fonctionnelles et pratiques, les trottinettes électriques peuvent être de véritables alliées au quotidien. Vous avez toujours rêvé d'acquérir un tel engin, mais les prix vous freinent ? Cdiscount vous offre une occasion unique d'en profiter en vous proposant la trottinette électrique AOVO Pro pour seulement 279 € au lieu de 399 €.

Trottinette électrique AOVO Pro : un rapport qualité/prix imbattable

La trottinette électrique AOVO Pro ne manque pas de fonctionnalité. Cette dernière fonctionne avec une application mobile. Vous n'avez besoin que de votre téléphone pour régler tous les paramètres nécessaires.

Elle dispose d'un moteur de 350W et peut supporter un poids total de 120 kg. Ces attributs lui permettent de franchir une pente de 20 degrés à une vitesse maximale de 25 km/h.

Sa batterie de 36 V et de 10,5 Ah, quant à elle, vous assure une autonomie de 35 kilomètres avant la prochaine charge. Cette dernière durera entre 4 et 5 heures. L'appareil est équipé de freins à disque électriques à l'avant et à l'arrière. L'idéal pour s'arrêter correctement en toute occasion.

La trottinette électrique AOVO Pro affiche actuellement une promotion intéressante sur le site Internet de Cdiscount. Elle vous est proposée à seulement 279 € au lieu de 399 €, soit 120 € de remise immédiate. Vous pouvez opter pour le paiement en 4 fois (avec une mensualité de 71,48 € et 3 de 71,46 €).

Trottinette électrique AOVO Pro : quelques caractéristiques techniques

La trottinette électrique AOVO Pro vous plaît, mais il vous manque certaines informations ? Voici quelques caractéristiques techniques supplémentaires concernant ce produit :

Poids de 12 kg ;

Certification IP65 (pour l'étanchéité) ;

Pas de clignotants ;

Pneus avant et arrière pleins de 8,5 pouces ;

3 modes de conduite différents ;

Dimensions trottinette ouverte 107 x 112 x 43 cm.

Il s'agit d'un produit idéal pour une utilisation urbaine. Avant de l'employer, en revanche, optez pour une tenue adaptée avec l'ensemble des accessoires de sécurité utiles, comme le casque, ou les vêtements réfléchissants la nuit.

